Diante do Barra, Avaí consegue a primeira vitória no Catarinense

Em partida que teve superioridade bem dividida entre os tempos, o Avaí venceu por 2 a 0 a equipe do Barra neste sábado (29), na Ressacada, pela terceira rodada do Campeonato Catarinense. Foi o primeiro triunfo Azzurra na competição enquanto a equipe que retornou recentemente à elite estadual tem um empate e duas derrotas no início da disputa. >Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no TelegramSAI, ZICA!

Além de não ter vencido nenhum compromisso em duas rodadas do estadual, o time Azzurra sequer havia balançado as redes adversárias na competição, algo findado aos 12 minutos do confronto na capital catarinense. Depois de bola levantada onde Renato escorou, Copete mostrou oportunismo e marcou para o Avaí.

Priorizando a recomposição defensiva e diminuir a área de atuação do adversário, o Leão da Ilha conseguia não apenas dificultar a vida do Barra como também tinha maior controle sobre as ações da partida, tendo problemas, na verdade, na hora da conclusão. A única exceção dentro desse cenário mais controlado para os anfitriões veio na bola parada onde, na cobrança de falta, Fredson cabeceou dentro da área para uma excelente defesa de Douglas Friedrich.

I-N-A-C-R-E-D-I-T-Á-V-E-L

Já nos acrescimos da primeira etapa, mais precisamente no último ataque, o Barra teve duas chances mais do que clara para deixar tudo igual na Ressacada. O ex-Avaí Renatinho e o atacante Dudu Beberibe bateram com violência contra a meta avaiana, mas o goleiro Douglas Friedrich fez duas intervenções espetaculares e que foram capazes de segurar o marcador a favor do Leão.

PRESSÃO CRESCENTE

O lance derradeiro nos primeiros 46 minutos de jogo parece ter deixado o time de Balenário Camboriú esperançoso no compromisso, já que os visitantes subiram bastante suas linhas de marcação e colocaram o Avaí em situação de dificuldade na partida, praticamente não frequentando o ataque nos primeiros 15 minutos após o intervalo. Nesse período, foram pelo menos três oportunidades de perigo (duas com Dudu Ceará e uma por meio de Pereira) com Douglas Friedrich e o zagueiro Fagner Alemão sendo providenciais para impedir a igualdade.

ALÍVIO

Diante de um momento totalmente desfavorável no jogo, o lance trabalhado entre Bruno Silva e Paulo Baya foi determinante para a marcação do segundo gol avaiano que decretou o resultado positivo do time da casa. Após passe do meio-campista para o atacante no lado direito do ataque, o camisa 8 foi para a grande área e, na finalização, contou com a "colaboração" do arqueiro Bruno Grassi.FICHA TÉCNICAAVAÍ 1 x 0 BARRA

Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC)Data e hora: 29/01/2022 - 19h (de Brasília)Público e Renda: 1887 torcedores - R$ 37.170,00Árbitro: Ramon Abatti AbelAssistentes: José Roberto Larroyd e Guilherme Costa Gonçalves​Cartões amarelos: Arthur Chaves, Bruno Silva (AVA); Luiz Otávio (BAR)Cartões vermelhos:

GOLS: Copete (12'/1°T) (1-0) e Bruno Silva (34'/2°T) (2-0)

AVAÍ (Técnico: Claudinei Oliveira)

Douglas Friedrich; Matheus Ribeiro, Fagner Alemão, Arthur Chaves e Diego Matos; Bruno Silva, Eduardo (Raniele, aos 21'/2°T), Renato (Romulo, aos 10'/2°) e Vinícius Leite (Matheus Lucas, aos 26'/2°T); Lourenço (Muriqui, aos 26'/2°T) e Copete (Paulo Baya, aos 21'/2°T).

BARRA (Técnico: Matheus Costa)

Bruno Grassi; Lenon, Cleyton, Fredson e Dudu Paraíba (Renan Luís, aos 21'/2°T); Arthur, Luiz Otávio (Pereira, no intervalo) e Renatinho (Vitinho, aos 32'/2°T); Dudu Silva (Gabriel Pires, aos 42'/2°T), Diego Ceará (Wallace, aos 20'/2°T) e Dudu Beberibe.