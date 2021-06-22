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Diante do Atlético-MG, Ceará deve contar com o retorno de Jael

Atacante esteve afastado recentemente dos trabalhos por punição após a final da Copa do Nordeste onde, logo depois, testou positivo para Covid-19...
LanceNet

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Publicado em 

22 jun 2021 às 15:35

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 15:35

Crédito: Avante não entra em campo desde 27 de maio (AIZAR RALDES/AFP
O centroavante Jael tem tudo para estar ou entre os titulares ou no banco de reservas na próxima partida do Ceará na temporada onde a equipe tem a difícil missão de receber na Arena Castelão o Atlético-MG pela 6ª Rodada do Campeonato Brasileiro.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!O jogador de 32 anos que chegou em março desse ano ao Vozão enfrentou uma recente sequência de problemas onde, além de punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em razão da confusão na final da Copa do Nordeste contra o Bahia, ele, logo na sequência, também testou positivo para Covid-19.
Assim, mesmo com o efeito suspensivo conseguido na justiça pelo Ceará para Gabriel Dias, Jael e Mendoza, o centroavante não pôde ser prontamente reintegrado aos trabalhos, algo que ocorreu nessa terça-feira (22) após ele cumprir o período recomendado de isolamento.
Sendo assim, o experiente atacante pode interromper uma longa sequência distante dos gramados. A última vez que ele atuou foi na derrota por 1 a 0 diante do Jorge Wilstermann, em 27 de maio, que custou a eliminação do Alvinegro na fase de grupos da Copa Sul-Americana.
Enquanto conta com a volta de Jael, o técnico Guto Ferreira ainda espera a liberação de outros sete nomes do elenco que cumprem isolamento após também testarem positivo para o novo coronavírus. São eles o goleiro Richard, os zagueiros Alan Uchôa, Klaus e Luiz Otávio, o meio-campista Fabinho bem como os atacantes Rick e Cléber.

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