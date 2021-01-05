Diante do América-MG, gol do Vitória pode voltar a ser ocupado por Ronaldo

Depois de três partidas com Yuri e uma com Cesar debaixo das três traves no Vitória, Ronaldo já reúne condições ao menos de recuperação física para retornar sua habitual titularidade na equipe do Barradão.>CONFIRA A TABELA DA SÉRIE B DO BRASILEIRÃONo treino dessa terça-feira (5) em meio a preparação da equipe que terá o grande desafio de enfrentar o vice-líder América-MG na próxima rodada da Série B, o jogador apareceu pela primeira vez no gramado da Toca do Leão e deixou boas impressões.