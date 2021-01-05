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futebol

Diante do América-MG, gol do Vitória pode voltar a ser ocupado por Ronaldo

Goleiro que vinha de recuperação de problema muscular na coxa treinou pela primeira vez no gramado...

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 17:49

LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2021 às 17:49
Crédito: Divulgação
Depois de três partidas com Yuri e uma com Cesar debaixo das três traves no Vitória, Ronaldo já reúne condições ao menos de recuperação física para retornar sua habitual titularidade na equipe do Barradão.>CONFIRA A TABELA DA SÉRIE B DO BRASILEIRÃONo treino dessa terça-feira (5) em meio a preparação da equipe que terá o grande desafio de enfrentar o vice-líder América-MG na próxima rodada da Série B, o jogador apareceu pela primeira vez no gramado da Toca do Leão e deixou boas impressões.
O retorno de Ronaldo poderia significar, também, uma resposta para o sistema defensivo da equipe que, no período de sua ausência, tomou seis gols em quatro jogos.
Além disso, foram duas derrotas, um empate e apenas um resultado positivo, desempenho que serviu para reaproximar o time dirigido por Rodrigo Chagas da zona de rebaixamento. Nesse momento, a equipe tem 37 pontos, dois a mais do que o primeiro integrante do Z4, o Náutico.

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