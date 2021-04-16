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Diante de jogo decisivo no domingo, volante do Concórdia afirma: 'Temos qualidade para sair com a vitória'

Tetê falou da dificuldade do confronto com o Criciúma pelo Campeonato Catarinense...

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 19:39

LanceNet

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Publicado em 

16 abr 2021 às 19:39
Crédito: Divulgação/Concórdia
Neste domingo, às 16h, o Concórdia recebe o Criciúma no Domingos Machado de Lima pela décima rodada do Campeonato Catarinense. Os mandantes estão a dois pontos dos visitantes na tabela, mas as duas equipes ainda podem avançar de fase no campeonato.TABELA> Veja classificação e simulador do Catarinense-2021 clicando aqui
GALERIA> Veja quem é o camisa 10 de cada time brasileiro
Tetê, volante do Concórdia, falou sobre o duelo deste final de semana e a dificuldade que envolve este confronto direto. Para ele, como as duas equipes ainda podem se classificar, o jogo deve ser difícil. O Criciúma venceu na última rodada, enquanto o Galo do Oeste apenas empatou.
- Eu espero um confronto muito disputado contra o Criciúma. A tabela mostra que ambas as equipes fazem um campeonato semelhante e, por isso, têm chances de classificação. Deve ser um jogo muito difícil, mas o Galo tem qualidade para sair com os três pontos. No vestiário, nós acreditamos que podemos avançar de fase se ganharmos domingo. Temos dois jogos difíceis, mas estamos preparados para eles e buscarmos a nossa classificação - disse.
Com duas vitórias, três empates e quatro derrotas, esse é apenas o segundo ano consecutivo que o Concórdia disputa na elite catarinense. Para Tetê, que também já jogou como lateral-esquerdo na temporada, o balanço do time é positivo, mas algumas boas atuações não se transformaram em três pontos, o que mantém o time na nona colocação da tabela.
- Acredito que estamos fazendo um bom campeonato. Infelizmente tivemos alguns deslizes durante a competição. Nós poderíamos estar em situação melhor na tabela pelo futebol que a gente vem apresentando dentro e fora de casa. Tiveram jogos que nós merecíamos mais por conta da nossa boa atuação, mas a bola simplesmente não entrava. Temos mais dois jogos para somar pontos e buscar a classificação! - enfatizou o jogador de 30 anos.

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