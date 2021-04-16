Diante de jogo decisivo no domingo, volante do Concórdia afirma: 'Temos qualidade para sair com a vitória'

Crédito: Divulgação/Concórdia

Neste domingo, às 16h, o Concórdia recebe o Criciúma no Domingos Machado de Lima pela décima rodada do Campeonato Catarinense. Os mandantes estão a dois pontos dos visitantes na tabela, mas as duas equipes ainda podem avançar de fase no campeonato.TABELA> Veja classificação e simulador do Catarinense-2021 clicando aqui

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Tetê, volante do Concórdia, falou sobre o duelo deste final de semana e a dificuldade que envolve este confronto direto. Para ele, como as duas equipes ainda podem se classificar, o jogo deve ser difícil. O Criciúma venceu na última rodada, enquanto o Galo do Oeste apenas empatou.

- Eu espero um confronto muito disputado contra o Criciúma. A tabela mostra que ambas as equipes fazem um campeonato semelhante e, por isso, têm chances de classificação. Deve ser um jogo muito difícil, mas o Galo tem qualidade para sair com os três pontos. No vestiário, nós acreditamos que podemos avançar de fase se ganharmos domingo. Temos dois jogos difíceis, mas estamos preparados para eles e buscarmos a nossa classificação - disse.

Com duas vitórias, três empates e quatro derrotas, esse é apenas o segundo ano consecutivo que o Concórdia disputa na elite catarinense. Para Tetê, que também já jogou como lateral-esquerdo na temporada, o balanço do time é positivo, mas algumas boas atuações não se transformaram em três pontos, o que mantém o time na nona colocação da tabela.