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Diante de indefinição nas negociações com o Cruz Azul, Kanu treina junto ao grupo do Botafogo

Com negócio entre o Alvinegro e equipe mexicano em compasso de pausa, zagueiro participa normalmente de atividade comandada pelo treinador Eduardo Barroca...
LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2021 às 14:53

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 14:53

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Por enquanto, nenhuma mudança. Diante das recentes indefinições entre Cruz Azul-MEX e Botafogo pela negociação envolvendo a venda de Kanu, o zagueiro continua participando normalmente das atividades no clube de General Severiano. O camisa 3 treinou sem limitações no treino da última terça-feira, no campo anexo do Estádio Nilton Santos.
Kanu, um dos destaques do Botafogo no Brasileirão apesar da campanha negativa, chamou a atenção da equipe mexicana, que abriu negociações. Foi acordado um empréstimo de um ano com opção de compra. O Alvinegro, contudo, solicitou cláusulas de performance em relação ao zagueiro no negócio, ainda não respondidas pelos Cementeros.
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Diante da indefinição, Kanu, que outrora estava de malas prontas e não jogaria mais pelo Botafogo, pediu para entrar em campo diante do Fluminense, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Da mesma forma, o zagueiro esteve na reapresentação do elenco e participou do treinamento.
O Cruz Azul busca chegar a um consenso com o Botafogo, que não abriu mão da contraproposta feita pelo jogador. Por enquanto, Kanu segue no dia a dia do clube de General Severiano e participando das atividades no Estádio Nilton Santos.

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