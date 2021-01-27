Diante de indefinição nas negociações com o Cruz Azul, Kanu treina junto ao grupo do Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Por enquanto, nenhuma mudança. Diante das recentes indefinições entre Cruz Azul-MEX e Botafogo pela negociação envolvendo a venda de Kanu, o zagueiro continua participando normalmente das atividades no clube de General Severiano. O camisa 3 treinou sem limitações no treino da última terça-feira, no campo anexo do Estádio Nilton Santos.

Kanu, um dos destaques do Botafogo no Brasileirão apesar da campanha negativa, chamou a atenção da equipe mexicana, que abriu negociações. Foi acordado um empréstimo de um ano com opção de compra. O Alvinegro, contudo, solicitou cláusulas de performance em relação ao zagueiro no negócio, ainda não respondidas pelos Cementeros.

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Diante da indefinição, Kanu, que outrora estava de malas prontas e não jogaria mais pelo Botafogo, pediu para entrar em campo diante do Fluminense, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Da mesma forma, o zagueiro esteve na reapresentação do elenco e participou do treinamento.