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futebol

Diante da LDU, Grêmio tenta quebrar marca negativa como visitante

Nos últimos seis jogos fora de casa, o Tricolor somou dois empates e acabou derrotado em quatro partidas...

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 16:17

LanceNet

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Publicado em 

12 jul 2021 às 16:17
Crédito: LUCAS UEBEL / GREMIO
A partir desta terça-feira, o Grêmio reencontra a Copa Sul-Americana no calendário e terá a força de Luiz Felipe Scolari na condução da equipe diante da LDU, em Quito.
Apesar da chance de faturar um torneio continental, a Sul-Americana não entra na lista de prioridades do Grêmio, que vive situação delicada no Brasileirão.
Visitante
Porém, mesmo que o jogo contra a LDU não tenha a pretensão no calendário gremista, o Tricolor terá a oportunidade de acabar com uma marca negativa na temporada.
Desde a goleada em cima do Aragua por 6 a 2, o Grêmio não conseguiu mais vencer longe dos seus domínios.
No total foram quatro derrotas e dois empates. O ataque marcou apenas dois gols e a defesa foi vazada em oito oportunidades.

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