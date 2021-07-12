Diante da LDU, Grêmio tenta quebrar marca negativa como visitante

A partir desta terça-feira, o Grêmio reencontra a Copa Sul-Americana no calendário e terá a força de Luiz Felipe Scolari na condução da equipe diante da LDU, em Quito.
Apesar da chance de faturar um torneio continental, a Sul-Americana não entra na lista de prioridades do Grêmio, que vive situação delicada no Brasileirão.
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Porém, mesmo que o jogo contra a LDU não tenha a pretensão no calendário gremista, o Tricolor terá a oportunidade de acabar com uma marca negativa na temporada.
Desde a goleada em cima do Aragua por 6 a 2, o Grêmio não conseguiu mais vencer longe dos seus domínios.
No total foram quatro derrotas e dois empates. O ataque marcou apenas dois gols e a defesa foi vazada em oito oportunidades.