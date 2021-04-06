Diakhaby rompe o silêncio após acusar rival de racismo

Diakhaby, jogador do Valencia, publicou em suas redes sociais um vídeo em que reafirma ter sido chamado de "negro de m****" por Juan Cala, zagueiro do Cádiz. O atleta também contou bastidores sobre o que aconteceu após os companheiros do atleta francês abandonarem o gramado.- Em Cádiz, houve uma jogada em que o jogador me insulta e suas palavras são "negro de m****". Isso é intolerável. Eu e meus companheiros decidimos ir aos vestiários. Um jogador deles perguntou a um nosso se voltaríamos ao campo se Cala se desculpasse. Dissemos que não, que não pode fazer algo, se desculpar e passar assim.