Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Diakhaby rompe o silêncio após acusar rival de racismo

Jogador do Valencia publicou um vídeo em suas redes sociais e reafirmou que foi chamado de 'negro de m****' por Juan Cala durante o jogo contra o Cádiz...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 09:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2021 às 09:17
Crédito: Divulgação / Site oficial do Valencia
Diakhaby, jogador do Valencia, publicou em suas redes sociais um vídeo em que reafirma ter sido chamado de "negro de m****" por Juan Cala, zagueiro do Cádiz. O atleta também contou bastidores sobre o que aconteceu após os companheiros do atleta francês abandonarem o gramado.- Em Cádiz, houve uma jogada em que o jogador me insulta e suas palavras são "negro de m****". Isso é intolerável. Eu e meus companheiros decidimos ir aos vestiários. Um jogador deles perguntou a um nosso se voltaríamos ao campo se Cala se desculpasse. Dissemos que não, que não pode fazer algo, se desculpar e passar assim.
> Veja a tabela da La Liga
O atleta também pediu para que a La Liga atue trazendo provas de que a atitude racista de Cala aconteceu. Nesta manhã, o jogador do Cádiz se pronunciou, afirmou que um circo havia sido armado durante a partida e que não proferiu nenhuma das palavras que Diakhaby o acusa de ter dito.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suspeito de assalto e roubo de R$ 630 mil em joalheria de Aracruz é preso
Evento "Brasil Sob Ameaça" será realizado em Vitória
Encontro nacional de segurança em Vitória vai debater efeitos da violência na economia
Imagem de destaque
5 eixos temáticos que podem cair na redação do Enem em 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados