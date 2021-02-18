Diagnosticado com Covid-19, Pavard desfalcará o Bayern nas oitavas de final da Liga dos Campeões

Benjamin Pavard, do Bayern de Munique, testou positivo para o Covid-19 e desfalcará o clube bávaro na próxima rodada da Bundesliga, contra o Eintracht Frankfurt, e na ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra a Lazio, na próxima terça-feira.
Em comunicado oficial, o Bayern de Munique garantiu que o defensor está cumprindo isolamento e "passa bem".Pavard é o sexto jogador do Bayern contrair o vírus. Além dele, Javi Martínez, Thomas Müller, Leon Goretzka, Niklas Süle e Joshua Zirkzee, emprestado ao Parma, também testaram positivo.