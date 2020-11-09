Diagnosticado com Covid-19, Eden Hazard não tem sintomas

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Na seleção belga, Thorgan Hazard revelou que seu irmão Eden não tem sintomas do coronavírus. O jogador do Real Madrid não conseguiu se juntar à seleção após testar positivo.

- Ele está bem. Ele testou positivo para o Covid-19, mas não apresenta sintomas. Ele está com a saúde boa - disse Thorgan.Pela Liga das Nações, a Bélgica enfrentará a Suíça no dia 11 de novembro, a Inglaterra no dia 15 e a Dinamarca no dia 18. Thorgan admitiu que Eden Hazard não deve se juntar aos demais companheiros.