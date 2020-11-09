Diagnosticado com Covid-19, Eden Hazard não tem sintomas

Na seleção belga, Thorgan Hazard revelou que seu irmão Eden não tem sintomas do coronavírus. O jogador do Real Madrid não conseguiu se juntar à seleção após testar positivo.
- Ele está bem. Ele testou positivo para o Covid-19, mas não apresenta sintomas. Ele está com a saúde boa - disse Thorgan.Pela Liga das Nações, a Bélgica enfrentará a Suíça no dia 11 de novembro, a Inglaterra no dia 15 e a Dinamarca no dia 18. Thorgan admitiu que Eden Hazard não deve se juntar aos demais companheiros.
- Não sei se ele poderá vir, parece complicado. O Eden está em quarentena em casa. Já tinha se recuperado das lesões e agora não pode jogar por causa do vírus - lamentou.