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futebol

Diagnosticado com Covid-19, Eden Hazard não tem sintomas

Thorgan, irmão do craque e jogador do Borussia Dortmund, revelou
que o jogador do Real Madrid está bem e isolado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 nov 2020 às 17:44

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 17:44

Crédito: AFP
Na seleção belga, Thorgan Hazard revelou que seu irmão Eden não tem sintomas do coronavírus. O jogador do Real Madrid não conseguiu se juntar à seleção após testar positivo.
- Ele está bem. Ele testou positivo para o Covid-19, mas não apresenta sintomas. Ele está com a saúde boa - disse Thorgan.Pela Liga das Nações, a Bélgica enfrentará a Suíça no dia 11 de novembro, a Inglaterra no dia 15 e a Dinamarca no dia 18. Thorgan admitiu que Eden Hazard não deve se juntar aos demais companheiros.
- Não sei se ele poderá vir, parece complicado. O Eden está em quarentena em casa. Já tinha se recuperado das lesões e agora não pode jogar por causa do vírus - lamentou.

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