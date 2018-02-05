Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dia nublado

Dia nublado: empates 'sem graça' marcam jogos de domingo no Capixabão

No Salvador Costa, Vitória e Atlético Itapemirim ficam no 0 a 0; já no Kleber Andrade, em Cariacica, Espírito Santo e Rio Branco VN empatam por 1 a 1
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2018 às 22:29

Publicado em 04 de Fevereiro de 2018 às 22:29

O céu nublado, a chuva forte, o vazio nas arquibancadas. Situações comuns quando isoladas, mas que, em conjunto, resumiram o clima das partidas deste domingo que davam continuidade a 3ª rodada do Campeonato Capixaba. No Salvador Costa, em Bento Ferreira, Vitória e Atlético Itapemirim não tiraram o zero do placar. Em um campo encharcado, as equipes pouco conseguiam criar boas jogadas ofensivas. Por outro lado, as defesas faziam o simples e não encontravam dificuldades para parar os respectivos ataques.
Vitória e Atlético Itapemirim não saem do zero Crédito: Wagner Chaló/Vitória FC
Já no Kleber Andrade, em Cariacica, Espírito Santo e Rio Branco VN ficaram no 1 a 1. Ranieri, para o Santão, e Cleyton Gladiador, para o Time da Terra da Polenta, fizeram os gols do jogo.
Espírito Santo e Rio Branco VN empatam por 1 a 1 Crédito: João Brito/ESFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suplementos alimentares: o que você precisa saber antes de usar
Imagem de destaque
Sombra azul: tutorial da make que virou tendência em 2026
Imagem de destaque
8 curiosidades sobre o sono dos gatos que vão te surpreender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados