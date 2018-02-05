Dia nublado: empates 'sem graça' marcam jogos de domingo no Capixabão

O céu nublado, a chuva forte, o vazio nas arquibancadas. Situações comuns quando isoladas, mas que, em conjunto, resumiram o clima das partidas deste domingo que davam continuidade a 3ª rodada do Campeonato Capixaba. No Salvador Costa, em Bento Ferreira, Vitória e Atlético Itapemirim não tiraram o zero do placar. Em um campo encharcado, as equipes pouco conseguiam criar boas jogadas ofensivas. Por outro lado, as defesas faziam o simples e não encontravam dificuldades para parar os respectivos ataques.