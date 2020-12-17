Dia de premiação! Saiba onde ver e o que está em jogo no 'The Best'

Quem será eleito o melhor jogador e a melhor jogadora do ano de 2020? A grande pergunta será respondida nesta quinta-feira. O prêmio 'The Best Fifa Awards' acontece neste dia 17 de dezembro e, por conta da pandemia do novo coronavírus, o evento será completamente virtual.De forma completamente atípica, a transmissão da premiação deste ano não terá exibição na TV, e será feita de forma online pelo site da Fifa, ao vivo, a partir das 15h (de Brasília).