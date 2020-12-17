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futebol

Dia de premiação! Saiba onde ver e o que está em jogo no 'The Best'

Evento da Fifa, por conta da pandemia, acontecerá de forma virtual nesta edição...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2020 às 06:00

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 06:00

Crédito: AFP
Quem será eleito o melhor jogador e a melhor jogadora do ano de 2020? A grande pergunta será respondida nesta quinta-feira. O prêmio 'The Best Fifa Awards' acontece neste dia 17 de dezembro e, por conta da pandemia do novo coronavírus, o evento será completamente virtual.De forma completamente atípica, a transmissão da premiação deste ano não terá exibição na TV, e será feita de forma online pelo site da Fifa, ao vivo, a partir das 15h (de Brasília).
CONFIRA A LISTA DE CATEGORIAS E OS FINALISTAS
MELHOR JOGADOR Robert Lewandowski (POL)Lionel Messi (ARG)Cristiano Ronaldo (POR)
MELHOR JOGADORA ​Lucy Bronze (ING)Pernille Harder (DIN)Wendie Renard (FRA)
MELHOR GOLEIROJan Oblak (SLV)Manuel Neuer (ALE)Alisson (BRA)
MELHOR GOLEIRA​Sarah Bouhaddi (FRA)Christiane Endler (CHI)Alyssa Naeher (EUA)
MELHOR TREINADOR​Marcelo Bielsa (ARG/Leeds United)Hansi Flick (ALE/Bayern)Jürgen Klopp (ALE/Liverpool)
MELHOR TREINADORA​Emma Hayes (ING/Chelsea)Jean-Luc Vasseur (FRA/Lyon)Sarina Wiegman (HOL)
PRÊMIO PUSKÁSGiorgian De Arrascaeta (URU/Flamengo) - gol contra o CearáLuis Suárez (URU/Barcelona/Atlético de Madrid) - gol contra o MallorcaHeung-Min Son (KOR/Tottenham) - gol contra o Burnley

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