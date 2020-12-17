Dia de premiação! Saiba onde ver e o que está em jogo no 'The Best'

Quem será eleito o melhor jogador e a melhor jogadora do ano de 2020? A grande pergunta será respondida nesta quinta-feira. O prêmio 'The Best Fifa Awards' acontece neste dia 17 de dezembro e, por conta da pandemia do novo coronavírus, o evento será completamente virtual.De forma completamente atípica, a transmissão da premiação deste ano não terá exibição na TV, e será feita de forma online pelo site da Fifa, ao vivo, a partir das 15h (de Brasília).
CONFIRA A LISTA DE CATEGORIAS E OS FINALISTAS
MELHOR JOGADOR Robert Lewandowski (POL)Lionel Messi (ARG)Cristiano Ronaldo (POR)
MELHOR JOGADORA Lucy Bronze (ING)Pernille Harder (DIN)Wendie Renard (FRA)
MELHOR GOLEIROJan Oblak (SLV)Manuel Neuer (ALE)Alisson (BRA)
MELHOR GOLEIRASarah Bouhaddi (FRA)Christiane Endler (CHI)Alyssa Naeher (EUA)
MELHOR TREINADORMarcelo Bielsa (ARG/Leeds United)Hansi Flick (ALE/Bayern)Jürgen Klopp (ALE/Liverpool)
MELHOR TREINADORAEmma Hayes (ING/Chelsea)Jean-Luc Vasseur (FRA/Lyon)Sarina Wiegman (HOL)
PRÊMIO PUSKÁSGiorgian De Arrascaeta (URU/Flamengo) - gol contra o CearáLuis Suárez (URU/Barcelona/Atlético de Madrid) - gol contra o MallorcaHeung-Min Son (KOR/Tottenham) - gol contra o Burnley