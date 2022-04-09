Dia de final no basquete! Veja onde assistir a decisão da 'Champions das Américas' entre São Paulo x Biguá

O time de basquete do São Paulo pode conquistar neste sábado (09), o primeiro título internacional de sua história. A equipe comandada por Bruno Mortari enfrenta o o Biguá, do Uruguai, às 19h, na Arena Carioca 1, pela decisão da Basketball Champions League Americas. O duelo terá transmissão da ESPN 3. O time de Bruno Mortari visa coroar a campanha positiva no torneio. São oito vitórias em oito jogos. Na semifinal, a classificação veio com um triunfo por 93 a 79 contra o Minas.
- O título da Champions consolidaria ainda mais um projeto, que se destaca desde o início e envolve muitas pessoas dedicadas. Diretoria, associados e a nossa torcida, que está presente em todos os jogos. Títulos e vitórias consolidam isso e dá força para essas pessoas que tanto ajudam a gente e brigam por nós - disse Mortari. VEJA AS INFORMAÇÕES SOBRE A PARTIDA ENTRE SÃO PAULO X BIGUÁ
Competição: BCLA (Basketball Champions League Americas)Horário:19hLocal: Arena Carioca 1, no Rio de JaneiroTransmissão: ESPN 3