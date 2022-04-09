Dia de final no basquete! Veja onde assistir a decisão da 'Champions das Américas' entre São Paulo x Biguá

O time de basquete do São Paulo pode conquistar neste sábado (09), o primeiro título internacional de sua história. A equipe comandada por Bruno Mortari enfrenta o o Biguá, do Uruguai, às 19h, na Arena Carioca 1, pela decisão da Basketball Champions League Americas. O duelo terá transmissão da ESPN 3. O time de Bruno Mortari visa coroar a campanha positiva no torneio. São oito vitórias em oito jogos. Na semifinal, a classificação veio com um triunfo por 93 a 79 contra o Minas.