Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Dia de final no basquete! Veja onde assistir a decisão da 'Champions das Américas' entre São Paulo x Biguá
futebol

Dia de final no basquete! Veja onde assistir a decisão da 'Champions das Américas' entre São Paulo x Biguá

Tricolor encara os uruguaios neste sábado, às 19h, na Arena Carioca 1, em busca do primeiro título internacional de sua história...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 abr 2022 às 11:42

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 11:42

O time de basquete do São Paulo pode conquistar neste sábado (09), o primeiro título internacional de sua história. A equipe comandada por Bruno Mortari enfrenta o o Biguá, do Uruguai, às 19h, na Arena Carioca 1, pela decisão da Basketball Champions League Americas. O duelo terá transmissão da ESPN 3. O time de Bruno Mortari visa coroar a campanha positiva no torneio. São oito vitórias em oito jogos. Na semifinal, a classificação veio com um triunfo por 93 a 79 contra o Minas.
- O título da Champions consolidaria ainda mais um projeto, que se destaca desde o início e envolve muitas pessoas dedicadas. Diretoria, associados e a nossa torcida, que está presente em todos os jogos. Títulos e vitórias consolidam isso e dá força para essas pessoas que tanto ajudam a gente e brigam por nós - disse Mortari. VEJA AS INFORMAÇÕES SOBRE A PARTIDA ENTRE SÃO PAULO X BIGUÁ
Competição: BCLA (Basketball Champions League Americas)Horário:19hLocal: Arena Carioca 1, no Rio de JaneiroTransmissão: ESPN 3
Crédito: SãoPaulodecideotítulodaBCLAnestesábado(Foto:Divulgação/BasketballChampionsLeagueAmericas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Novos radares na Rodovia José Sete, entre Alto Lage e o Terminal de Itacibá.
Radares instalados na Rodovia José Sette vão começar a operar em Cariacica
Festival de Cinema de Alegre divulga curtas do Brasil e do mundo
Festival de Cinema de Alegre terá filmes de mais de 20 países; veja lista
Imagem de destaque
Pedra na vesícula: conheça os sintomas da doença

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados