Dia de empates: confira os resultados de LaLiga nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira, dois jogos fecharam a primeira rodada do Campeonato Espanhol. Na fase inicial de La Liga 2021/2022, Villarreal e Granada ficaram no empate por 0 a 0, assim como Elche e Athletic Bilbao, que fizeram uma partida sem gols.
Veja a tabela do EspanholVILLARREAL 0x0 GRANADANa penúltima partida da primeira rodada de La Liga, o Villarreal recebeu o Granada no Estadio de la Ceramica, sua casa, e ficou no empate por 0 a 0. O destaque do confronto ficou com a expulsão do lateral Juan Foyth, do 'Submarino Amarelo'.
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ELCHE 0x0 ATHLETIC BILBAOO último jogo da rodada inicial do Campeonato Espanhol também não viu gols em seus 90 minutos. Em uma partida equilibrada, as duas equipes conseguiram criar boas chances de ataque, mas não marcaram em um único minuto.