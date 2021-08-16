Dia de empates: confira os resultados de LaLiga nesta segunda-feira

Crédito: JOSE JORDAN / STR / AFP

Nesta segunda-feira, dois jogos fecharam a primeira rodada do Campeonato Espanhol. Na fase inicial de La Liga 2021/2022, Villarreal e Granada ficaram no empate por 0 a 0, assim como Elche e Athletic Bilbao, que fizeram uma partida sem gols.

Veja a tabela do EspanholVILLARREAL 0x0 GRANADANa penúltima partida da primeira rodada de La Liga, o Villarreal recebeu o Granada no Estadio de la Ceramica, sua casa, e ficou no empate por 0 a 0. O destaque do confronto ficou com a expulsão do lateral Juan Foyth, do 'Submarino Amarelo'.

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