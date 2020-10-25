Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Dia D: São Paulo precisa avançar na Copa do Brasil para aliviar pressões de 2020
futebol

Dia D: São Paulo precisa avançar na Copa do Brasil para aliviar pressões de 2020

O Tricolor enfrenta neste domingo o Fortaleza, às 20h30, comandado pelo ídolo Rogério Ceni; no entanto, nada de demonstrações de carinho, já que é preciso vencer para avançar...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 out 2020 às 08:00

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 08:00

Crédito: AFP
O São Paulo de Fernando Diniz ainda não conseguiu deslanchar: neste ano, foram duas eliminações precoces que deixaram o torcedor com a pulga atrás da orelha sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido. O clube não vence um título há oito anos, desde 2012, e perdeu protagonismo nas últimas temporadas, algo antes considerado inimaginável para um time que é tricampeão da Copa Libertadores.
Por conta disso, é imprescindível que a equipe vença o confronto desta noite contra o Fortaleza, no estádio do Morumbi, pela volta das oitavas da Copa do Brasil. Pressionado, o clube tem do outro lado o técnico Rogério Ceni, grande ídolo tricolor. Ainda assim, já foi avisado: a torcida organizada Independente não levará bandeirão algum para homenagear o ex-goleiro, afinal, é vencer ou vencer.Neste ano, o São Paulo foi eliminado do Campeonato Paulista de forma vexatória. Em casa, perdeu para o Mirassol por 3 a 2, nas quartas de final, e deu adeus à competição, uma das chances de título no ano. Depois, na Copa Libertadores, foi eliminado com uma rodada de antecedência na fase de grupos, algo que não acontecia há mais de 30 anos. Venceu seu último compromisso contra o Binacional, é verdade, e conquistou uma vaga para disputar a Copa Sul-Americana. Até o jogo contra o Lanús, porém, há um Fortaleza no caminho.
No jogo de ida, no Ceará, a partida acabou empatada por 3 a 3, lembrando que, na Copa do Brasil (título ainda não vencido pelo Tricolor), não há o critério de gol fora de casa. Qualquer vitória simples dá a vaga para o time. Caso haja nova igualdade, a decisão vai para os pênaltis.
A partida acontece às 20h30, no Morumbi, vazio pela pandemia, mas cheio de expectativa por parte dos torcedores, que esperam um final bem diferente daqueles vistos no Paulistão e na Libertadores.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória
Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados