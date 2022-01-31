Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Dia agitado na Juve! Clube anuncia chegada de dupla e saída de outra

Velha Senhora fechou com Federico Gatti e Zakaria, e negociou Kulesevsk e Bentancur...

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 14:07

O último dia de janela de transferências na Europa foi movimentado para a Juventus. Só nesta segunda-feira, a equipe anunciou duas chegadas e duas saídas. A Velha Senhora contratou o zagueiro Federico Gatti e o do meia Denis Zakaria, e negociou os meias Dejan Kulusevsk e Rodrigo Bentancur para o Tottenham.+ Real Madrid chega em acordo pela contratação de Mbappé, diz jornal
Aos 25 anos, Zakaria se destacou pelo Borussia Monchengladbach e chamou atenção do clube italiano, que pagou R$ 36 milhões pelo atleta. Quem também chegou em Turim foi o defensor Federico Gatti, que assinou até 2026 com a Velha Senhora. No entanto, o zagueiro vai jogar emprestado ao Frosinone até junho.
Se dois reforços foram anunciados, outros dois jogadores deixaram o clube. A Juventus também anunciou nas redes sociais as saídas de Kulusevsk e Bentancur, ambos para o Tottenham. O clube inglês pagou 19 milhões de euros pelo uruguaio, enquanto o sueco foi emprestado por um ano e meio aos londrinos.
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados