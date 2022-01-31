Dia agitado na Juve! Clube anuncia chegada de dupla e saída de outra

O último dia de janela de transferências na Europa foi movimentado para a Juventus. Só nesta segunda-feira, a equipe anunciou duas chegadas e duas saídas. A Velha Senhora contratou o zagueiro Federico Gatti e o do meia Denis Zakaria, e negociou os meias Dejan Kulusevsk e Rodrigo Bentancur para o Tottenham.
Aos 25 anos, Zakaria se destacou pelo Borussia Monchengladbach e chamou atenção do clube italiano, que pagou R$ 36 milhões pelo atleta. Quem também chegou em Turim foi o defensor Federico Gatti, que assinou até 2026 com a Velha Senhora. No entanto, o zagueiro vai jogar emprestado ao Frosinone até junho.
Se dois reforços foram anunciados, outros dois jogadores deixaram o clube. A Juventus também anunciou nas redes sociais as saídas de Kulusevsk e Bentancur, ambos para o Tottenham. O clube inglês pagou 19 milhões de euros pelo uruguaio, enquanto o sueco foi emprestado por um ano e meio aos londrinos.