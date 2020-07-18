Dia a dia do Botafogo: Autuori utiliza Honda em linha recuada do meio

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Keisuke Honda vem passando por uma experiência praticamente inédita nos primeiros meses de Botafogo. Sem contar, é claro, as questões de língua e adaptação climática, o japonês vem sendo utilizado de forma recuada no meio-campo, como responsável pelo começo da criação das jogadas. O treinador Paulo Autuori deixa claro que conta com o camisa 4 no setor.

O jogador de 34 anos atuou praticamente ao lado de Caio Alexandre, primeiro volante do Alvinegro, nos três jogos do Botafogo no retorno do Campeonato Carioca após a pandemia do coronavírus. Em uma espécie de segundo homem de meio-campo, o japonês fica em uma posição intermediária do gramado. E assim vem sendo no atual período de treinamentos.

Paulo Autuori deixa claro, dia após dia, que conta com Keisuke Honda para a criação de jogadas de uma forma recuada, para iniciar o toque de bola desde o campo de defesa. Contra o Fluminense, pela semifinal da Taça Rio, o japonês se destacou pelos passes longos que deu da primeira metade do gramado. Na visão do treinador, ele pode ser participativo nesta posição.

Honda foi o segundo jogador que mais controlou a bola e trocou passes certos no retorno do Botafogo ao Campeonato Carioca - atrás apenas de Caio Alexandre. Na posição, o japonês passa mais tempo com a bola no pé. Na frente, Paulo Autuori treina movimentações para que os atacantes e pontas deem opções ao atleta asiático.