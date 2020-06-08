Di maría revela mágoa por não ser convocado para selelção argentina

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O meio-campista Ángel Di María revelou estar magoado por não ter sido convocado para a seleção argentina desde a Copa América de 2019. Em entrevista ao “L’Equipe”, o jogador do Paris Saint-Germain afirmou que estava perdendo as esperanças de jogar a Copa América que seria realizada em 2020, mas que foi adiada para o próximo ano por conta da pandemia da COVID-19.

- Acabo de terminar uma temporada excelente e não me chamara uma vez. Esta temporada tinha a intenção de jogar a última Copa América, mas ao ver que em cada convocação não me chamavam, comecei a perder as esperanças.