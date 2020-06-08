Di maría revela mágoa por não ser convocado para selelção argentina

O meio-campista Ángel Di María revelou estar magoado por não ter sido convocado para a seleção argentina desde a Copa América de 2019. Em entrevista ao “L’Equipe”, o jogador do Paris Saint-Germain afirmou que estava perdendo as esperanças de jogar a Copa América que seria realizada em 2020, mas que foi adiada para o próximo ano por conta da pandemia da COVID-19.
- Acabo de terminar uma temporada excelente e não me chamara uma vez. Esta temporada tinha a intenção de jogar a última Copa América, mas ao ver que em cada convocação não me chamavam, comecei a perder as esperanças.
Na época atual, o veterano de 32 anos já foi campeão francês, por conta do encerramento precoce da Ligue 1, mas ainda irá disputar as finais das duas copas nacionais, além da Liga dos Campeões. Em 37 jogos na temporada, o argentino marcou 11 gols e foi responsável por 21 assistências, sendo peça chave para o PSG fazer um excelente ano até o momento.E MAIS:Ajax pode reduzir pedida por Van de Beek para o Manchester UnitedInter de Milão pensa na contratação de Federico Chiesa, da FiorentinaJornal revela que Barça recebeu proposta por Francisco TrincãoMessi volta a treinar com o grupo e Barcelona se prepara para jogo E MAIS: