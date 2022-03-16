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futebol

Di Maria não permanece no PSG para a próxima temporada, diz jornal

Clube tinha a opção de estender o contrato do argentino, mas opta pela saída do atleta...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mar 2022 às 16:39

Publicado em 16 de Março de 2022 às 16:39

Di Maria não irá permanecer no Paris Saint-Germain na próxima temporada, segundo o jornal "Le Parisien". O clube francês poderia optar por uma ampliação do contrato do argentino de forma unilateral, mas o camisa 11 não está nos planos.As informações indicam que nenhum dirigente do PSG chegou a conversar com o meia-atacante sobre uma possível renovação contratual. O atleta perdeu protagonismo por conta da chegada de Lionel Messi e tem atuado no segundo plano de Mauricio Pochettino.
> Veja a tabela da Ligue 1
Além de Di Maria, o Paris Saint-Germain talvez tenha que lidar com outras perdas no elenco para a próxima temporada. Kylian Mbappé, alvo do Real Madrid, deve ser o nome mais sentido, mas Lionel Mesi, Neymar, Sergio Ramos e Wijnaldum também não tem permanência garantida.
Apesar da saída certa do argentino, o clube francês se movimenta nos bastidores em busca da contratação de Ousmane Dembélé, de acordo com a imprensa francesa. O atacante do Barcelona encerra seu contrato com a equipe culé no fim da temporada e pode chegar sem custos.
Crédito: DiMarianãoirápermanecernoParisSaint-Germain(Foto:RONNYHARTMANN/AFP

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