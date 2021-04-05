Di María fala sobre possível chegada de Messi ao PSG: 'Seria maravilhoso'

- Ter Messi como companheiro seria algo maravilhoso, mas ele é jogador do Barcelona, tem contrato e veremos o que irá acontecer no verão. Falo muito com ele e sempre lhe digo que o que importa é a sua felicidade e de sua família - disse à "BelNSports".Messi tem contrato com o Barcelona até o final da atual temporada e já manifestou o desejo de deixar o clube catalão desde a época passada.