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Di María fala sobre possível chegada de Messi ao PSG: 'Seria maravilhoso'

Companheiro de seleção argentina do craque do Barcelona, o jogador do PSG, porém, reiterou que o camisa 10 tem contrato com o clube catalão...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 14:21

LanceNet

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Publicado em 

05 abr 2021 às 14:21
Crédito: AFP
Ángel Di María falou sobre uma possível chegada de Messi ao Paris Saint-Germain. Com contrato se encerrando em Barcelona, o argentino chegaria ao clube francês a custo zero.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO FRANCÊS
- Ter Messi como companheiro seria algo maravilhoso, mas ele é jogador do Barcelona, tem contrato e veremos o que irá acontecer no verão. Falo muito com ele e sempre lhe digo que o que importa é a sua felicidade e de sua família - disse à "BelNSports".Messi tem contrato com o Barcelona até o final da atual temporada e já manifestou o desejo de deixar o clube catalão desde a época passada.

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