Di María explica começo de Lionel Messi no Paris Saint-Germain

Di María comentou sobre o processo de adaptação de Lionel Messi no Paris Saint-Germain. Em entrevista à "ESPN", o camisa 11 pediu paciência com o craque recém-contratado pelo clube francês e lembrou da mudança sofrida pelo ex-atleta do Barcelona.- É normal que haja muita expectativa no Messi. Creio que as pessoas espetavam um 4 ou 5 a 0 todos os jogos, mas futebol não é isso. Vejo que ele se adaptou muito bem a Paris, mas quando se trata de futebol, tudo está acontecendo aos poucos, é uma mudança grande para ele que deve se adaptar a novos jogadores e a uma nova forma de jogar no PSG.