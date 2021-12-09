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futebol

Di María explica começo de Lionel Messi no Paris Saint-Germain

Camisa 11 contou detalhes do processo de adaptação do companheiro de seleção argentina na França. Di María pediu paciência com o ex-craque do Barcelona...
LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2021 às 13:57

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 13:57

Di María comentou sobre o processo de adaptação de Lionel Messi no Paris Saint-Germain. Em entrevista à "ESPN", o camisa 11 pediu paciência com o craque recém-contratado pelo clube francês e lembrou da mudança sofrida pelo ex-atleta do Barcelona.- É normal que haja muita expectativa no Messi. Creio que as pessoas espetavam um 4 ou 5 a 0 todos os jogos, mas futebol não é isso. Vejo que ele se adaptou muito bem a Paris, mas quando se trata de futebol, tudo está acontecendo aos poucos, é uma mudança grande para ele que deve se adaptar a novos jogadores e a uma nova forma de jogar no PSG.
> Veja a tabela da Ligue 1
Apesar do início de Messi não ter sido tão explosivo, Di María acredita que o elenco está se conhecendo, se adaptando e confia na estrutura da equipe de Mauricio Pochettino. No entanto, o meia-atacante ressaltou a necessidade de encontrar um certo equilíbrio nos jogos.
Desde que chegou ao PSG, o camisa 30 não tem sido um grande destaque no Campeonato Francês, onde marcou apenas um gol e distribuiu três assistências. No entanto, o craque argentino tem sido um dos protagonistas do clube na Champions League com cinco gols em cinco partidas.
Crédito: MessitemsedestacadocomacamisadoPSGnaChampionsLeague(Foto:FRANCKFIFE/AFP

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