Di María está insatisfeito com substituições no PSG, diz portal

O meio-campista Di María acredita que deixou de ser uma peça imprescindível para o técnico Thomas Tuchel no esquema do Paris Saint-Germain, segundo o portal “Le Parisien”. As recentes substituições em algumas partidas fizeram com que o argentino enxergasse que não possui a mesma importância de Neymar e Mbappé.Ainda assim, o camisa 11 e seu entorno, confiam no projeto do clube, mas sentem uma mudança de postura. Ter deixado o gramado no duelo contra o Bordeaux pelo Campeonato Francês não caiu nada bem para o jogador que termina seu contrato com o PSG ao final da temporada e que a partir de janeiro poderia assinar acordo com outra equipe.