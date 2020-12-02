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Di María está insatisfeito com substituições no PSG, diz portal

Meio-campista argentino acredita que técnico Thomas Tuchel não o coloca no mesmo nível de importância de Neymar e Mbappé. Contrato do camisa 11 termina nesta temporada...
LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2020 às 08:53

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 08:53

Crédito: Di María é o atleta com mais minutos no PSG sob comando de Thomas Tuchel (Reprodução / Twitter
O meio-campista Di María acredita que deixou de ser uma peça imprescindível para o técnico Thomas Tuchel no esquema do Paris Saint-Germain, segundo o portal “Le Parisien”. As recentes substituições em algumas partidas fizeram com que o argentino enxergasse que não possui a mesma importância de Neymar e Mbappé.Ainda assim, o camisa 11 e seu entorno, confiam no projeto do clube, mas sentem uma mudança de postura. Ter deixado o gramado no duelo contra o Bordeaux pelo Campeonato Francês não caiu nada bem para o jogador que termina seu contrato com o PSG ao final da temporada e que a partir de janeiro poderia assinar acordo com outra equipe.
> Veja a tabela do Campeonato Francês
Mesmo insatisfeito com as recentes mudanças, Di María segue sendo o atleta que mais atuou com a camisa do time francês sob comando do técnico alemão. Nesta temporada, o argentino também vive uma fase mais irregular, por conta da contaminação pela Covid-19 e por uma suspensão de seis partidas da Ligue 1.

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