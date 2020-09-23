Di María está fora de quatro jogos no Francês por cusparada; liga analisa caso de Neymar e González no dia 30

Crédito: Franck Fife / AFP

A liga francesa decidiu nesta quarta-feira (23) punir o argentino Ángel Di María, do Paris Saint-Germain, com quatro jogos de suspensão por cuspir no zagueiro Álvaro González, do Marseille, acusado por Neymar de ato racista.A punição terá início na próxima terça-feira (29), o que significa que Di María está apto a enfrentar o Stade de Reims no domingo, 27. Ele está fora dos jogos contra Angers, Nimes, Dijon e Nantes.

Também foi comunicado pela liga que uma comissão irá estudar o caso de possíveis ofensas racistas de Álvaro Gonzalez contra Neymar no próximo dia 30. Possíveis ofensas homofóbicas e racistas de Neymar em direção a Álvaro e Hiroki Sakai também serão avaliadas, de acordo com o 'L'Équipe'.

Todos os casos citados acima aconteceram no jogo entre Olympique de Marseille e PSG, válido pela 3ª rodada do Campeonato Francês. O jogo foi repleto de confusões e teve cinco expulsos - três do Paris e dois do Marseille.

De acordo com Neymar, que reclamava antes mesmo de ter sido expulso, o zagueiro espanhol González fez ofensas racistas. Uma análise feita pela 'Globo' com especialistas em leitura labial aponta que o brasileiro foi chamado de "mono" (macaco, em espanhol).