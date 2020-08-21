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futebol

Di María elogia Bayern, mas diz que PSG não mudará forma de jogar

Argentino foi o principal nome do Paris Saint-Germain na classificação à final da Champions...
LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2020 às 15:20

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 15:20

Crédito: DAVID RAMOS / POOL / AFP
Às vésperas da final da Liga dos Campeões, o meio-campista Ángel Di María, um dos principais nomes do PSG na temporada e melhor em campo na vitória sobre o RB Leipzig na semifinal, disse que o time parisiense merece o título da competição continental em entrevista ao site da Uefa.
- Sabemos que eles (Bayern de Munique) têm jogadores incríveis e que estão em grande forma, mas também temos bons jogadores e a nossa própria forma de jogar - disse o argentino.O jogador terá a chance de conquistar sua segunda Liga dos Campeões da carreira, justamente no palco onde venceu a primeira. Em 2014, o camisa 11 foi campeão com o Real Madrid no Estádio da Luz. Além do título, o meia conhece bem o estádio, já que atuou no Benfica.
- Quando viemos para Lisboa tive uma sensação estranha no meu corpo. Lembrei-me dos bons tempos em que vivi aqui durante três anos e também a conquista do décimo título com o Real Madrid, que foi algo incrível e histórico. Vencer aqui a primeira Champions League pelo PSG seria inesquecível para mim pessoalmente, porque tem sido o meu objetivo desde a minha chegada.

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