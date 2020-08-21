Di María elogia Bayern, mas diz que PSG não mudará forma de jogar

Crédito: DAVID RAMOS / POOL / AFP

Às vésperas da final da Liga dos Campeões, o meio-campista Ángel Di María, um dos principais nomes do PSG na temporada e melhor em campo na vitória sobre o RB Leipzig na semifinal, disse que o time parisiense merece o título da competição continental em entrevista ao site da Uefa.

- Sabemos que eles (Bayern de Munique) têm jogadores incríveis e que estão em grande forma, mas também temos bons jogadores e a nossa própria forma de jogar - disse o argentino.O jogador terá a chance de conquistar sua segunda Liga dos Campeões da carreira, justamente no palco onde venceu a primeira. Em 2014, o camisa 11 foi campeão com o Real Madrid no Estádio da Luz. Além do título, o meia conhece bem o estádio, já que atuou no Benfica.