Di María é suspenso pela Uefa por expulsão na última temporada e perderá três jogos da Champions

A poucos dias do início da fase de grupos da Champions League, o Paris Saint-Germain foi informado de que não poderá contar com o meia Ángel Di María no começo da competição. Expulso nas semifinais da temporada passada, o argentino foi punido pela Uefa e recebeu três jogos de suspensão.Di María cometeu falta ao pisar no volante Fernandinho, do Manchester City, na partida de volta das semifinais da temporada 2020/21 e foi expulso direto. O caso foi julgado em junho, mas somente nesta quarta-feira foi divulgado pela imprensa internacional.
+ Champions League começa no dia 14 de setembro. Veja a tabela e os jogos!
Desta forma, o camisa 11 perderá os três primeiros duelos dos parisienses, contra o Club Brugge, no dia 15 de setembro, contra o Manchester City, no dia 28, e contra o RB Leipzig, no dia 19 de outubro.
+ Mbappé, Di María, Pogba… Veja 25 astros que podem assinar pré-contrato com qualquer clube em janeiro