  • Di María é suspenso pela Uefa por expulsão na última temporada e perderá três jogos da Champions
futebol

Di María é suspenso pela Uefa por expulsão na última temporada e perderá três jogos da Champions

Argentino recebeu cartão vermelho no jogo de volta das semifinais da última Champions League, contra o Manchester City, e perderá início da fase de grupos do torneio continental...

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 12:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 set 2021 às 12:23
Crédito: PAUL ELLIS / AFP
A poucos dias do início da fase de grupos da Champions League, o Paris Saint-Germain foi informado de que não poderá contar com o meia Ángel Di María no começo da competição. Expulso nas semifinais da temporada passada, o argentino foi punido pela Uefa e recebeu três jogos de suspensão.Di María cometeu falta ao pisar no volante Fernandinho, do Manchester City, na partida de volta das semifinais da temporada 2020/21 e foi expulso direto. O caso foi julgado em junho, mas somente nesta quarta-feira foi divulgado pela imprensa internacional.
+ Champions League começa no dia 14 de setembro. Veja a tabela e os jogos!
Desta forma, o camisa 11 perderá os três primeiros duelos dos parisienses, contra o Club Brugge, no dia 15 de setembro, contra o Manchester City, no dia 28, e contra o RB Leipzig, no dia 19 de outubro.
+ Mbappé, Di María, Pogba… Veja 25 astros que podem assinar pré-contrato com qualquer clube em janeiro

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

