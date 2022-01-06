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Di María e Draxler testam positivo para a Covid-19 e aumentam número de casos no PSG

Jogadores já estão isolados e se juntam a outros quatro atletas. Após passar fim de ano na Argentina, Messi está de volta a Paris e à disposição de Mauricio Pochettino...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2022 às 16:54

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 16:54

O número de casos de Covid-19 segue aumentando no futebol europeu. Nesta quinta-feira, o Paris Saint-Germain confirmou que mais dois jogadores de seu elenco testaram positivo para a doença: o alemão Julian Draxler e o argentino Ángel Di María. O PSG não informou o estado de saúde dos dois atletas, mas confirmou que ambos já estão em isolamento. Eles se juntam a Gianluigi Donnaruma (confirmado na terça-feira), Sergio Rico, Nathan Bitumazala e Danilo Pereira. De volta a Paris, Messi testou negativo e está à disposição de Mauricio Pochettino.
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Sem estes seis jogadores, o Paris Saint-Germain se prepara para o duelo contra o Lyon, no próximo domingo, pelo Campeonato Francês. Esta será a primeira partida da competição no ano de 2022. Na segunda-feira, os parisienses venceram o Vannes, por 4 a 0, pela Copa da França.
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Outro desfalque para o PSG no domingo, mas que já estava confirmado, é o brasileiro Neymar. O camisa 10 se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo e deverá voltar à França somente no fim de semana. O atacante viajou para o Brasil para as festas de fim de ano.
Crédito: DraxlereDiMaríasãoosmaisnovoscasosdeCovid-19noelencodoPSG(Foto:FRANCKFIFE/AFP

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