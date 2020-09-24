Di María desabafa após ficar fora da lista de convocados da Argentina

Após ficar de fora das lista dos convocados da seleção argentina para os dois primeiros jogos das eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022, Di María desabafou em entrevista à “Rádio Continental”. O meio-campista do Paris Saint-Germain não entendeu o motivo de ter ficado de fora e disse que se sente bem aos 32 anos de idade.

- Não encontro explicações, não tenho palavras. Muitos dizem que já estou velho, mas tenho 32 anos e continuo correndo da mesma forma. É difícil entender que em um bom momento, eu não seja convocado. Se fosse assim (pela idade), não convocariam Messi, Otamendi e outros que estão em grande nível. Demonstro em cada jogo que não estou velho e que posso estar no mesmo nível de Neymar e Mbappé.O primeiro duelo de time de Lionel Scaloni será no dia oito de outubro contra o Equador e cinco dia depois contra a Bolívia. Além de Di María, Aguero, que se recupera de lesão sofrida na última temporada, também foi outro nome forte que ficou de fora da lista preliminar com 30 convocados.