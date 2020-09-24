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futebol

Di María desabafa após ficar fora da lista de convocados da Argentina

Meio-campista do Paris Saint-Germain afirma estar chateado e sem entender a não convocação em lista com 30 nomes. Argentino diz que está no nível de Neymar e Mbappé...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 09:48

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2020 às 09:48
Crédito: Di María afirmou estar no mesmo nível de Neymar e Mbappé (Divulgação / PSG
Após ficar de fora das lista dos convocados da seleção argentina para os dois primeiros jogos das eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022, Di María desabafou em entrevista à “Rádio Continental”. O meio-campista do Paris Saint-Germain não entendeu o motivo de ter ficado de fora e disse que se sente bem aos 32 anos de idade.
- Não encontro explicações, não tenho palavras. Muitos dizem que já estou velho, mas tenho 32 anos e continuo correndo da mesma forma. É difícil entender que em um bom momento, eu não seja convocado. Se fosse assim (pela idade), não convocariam Messi, Otamendi e outros que estão em grande nível. Demonstro em cada jogo que não estou velho e que posso estar no mesmo nível de Neymar e Mbappé.O primeiro duelo de time de Lionel Scaloni será no dia oito de outubro contra o Equador e cinco dia depois contra a Bolívia. Além de Di María, Aguero, que se recupera de lesão sofrida na última temporada, também foi outro nome forte que ficou de fora da lista preliminar com 30 convocados.

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