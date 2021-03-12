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futebol

Di María comenta renovação com o PSG: 'Muito orgulhoso'

Jogador argentino ativou extensão de contrato com o clube francês até o final da próxima temporada e celebrou o fato
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Publicado em 12 de Março de 2021 às 17:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mar 2021 às 17:26
Crédito: Divulgação / Paris Saint-Germain
Nesta sexta-feira, o Paris Saint-Germain anunciou a renovação de contrato do atacante argentino Angel Di María. O novo contrato de Di María tem data de expiração no dia 30 de junho de 2022, e o camisa 11 do PSG celebrou a extensão de seu contrato.
Veja a tabela do FrancêsO argentino Angel Di María renovou o seu contrato com o Paris Saint-Germain até o dia 30 de junho de 2022. O vínculo do argentino com o clube francês terminaria em junho deste ano de 2021, e a equipe optou por ativar mais um ano no contrato.
O jogador celebrou a extensão de seu contrato com o Paris Saint-Germain, e mira títulos pela equipe francesa que defende desde 2015.
- Muito orgulhoso por renovar o meu contrato com o Paris Saint-Germain. É uma imensa alegria para mim e para a minha família. Agora tenho de continuar a trabalhar para alcançar ainda mais títulos - disse Di María.
Di María chegou ao Paris Saint-Germain em 2015 após transferir-se do Manchester United pelo valor de 63 milhões de euros. Destaque da equipe por muitos anos, era previsto que o clube francês ativasse mais um ano de contrato para o argentino.

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