Di María comenta renovação com o PSG: 'Muito orgulhoso'

Crédito: Divulgação / Paris Saint-Germain

Nesta sexta-feira, o Paris Saint-Germain anunciou a renovação de contrato do atacante argentino Angel Di María. O novo contrato de Di María tem data de expiração no dia 30 de junho de 2022, e o camisa 11 do PSG celebrou a extensão de seu contrato.

Veja a tabela do FrancêsO argentino Angel Di María renovou o seu contrato com o Paris Saint-Germain até o dia 30 de junho de 2022. O vínculo do argentino com o clube francês terminaria em junho deste ano de 2021, e a equipe optou por ativar mais um ano no contrato.

O jogador celebrou a extensão de seu contrato com o Paris Saint-Germain, e mira títulos pela equipe francesa que defende desde 2015.

- Muito orgulhoso por renovar o meu contrato com o Paris Saint-Germain. É uma imensa alegria para mim e para a minha família. Agora tenho de continuar a trabalhar para alcançar ainda mais títulos - disse Di María.