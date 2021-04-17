Dez gols marcados, três sofridos e fim de tabu: a maratona do São Paulo

Crédito: Rodrigo Corsi/Paulistão

Quando o Campeonato Paulista foi retomado depois da paralisação por quase um mês devido a pandemia de Covid-19, todos sabiam que o calendário seria apertado. Assim que a Federação Paulista de Futebol soltou a sequência de jogos, o São Paulo soube que jogaria quatro jogos em sete dias.

ATUAÇÕES: Pablo marca e São Paulo bate o Palmeiras em bela atuação coletiva

Parecia uma sequência dura, contra times de Série A, como o Red Bull Bragantino e o próprio Palmeiras, um clássico, além de duas equipes tradicionais como São Caetano e Guarani. No entanto, o São Paulo tirou essa sequência 'de letra'.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Tudo começou no último sábado (10), quando o Tricolor goleou o São Caetano por 5 a 1, com gols de Arboleda, Rodrigo Nestor, Reinaldo, Daniel Alves e Eder. Dois dias depois, veio o Red Bull Bragantino. Em duelo apertado, Léo Ortiz marcou contra e deu a vitória por 1 a 0 para o Tricolor, no Morumbi.

Precisando descansar o elenco devido a maratona de partidas, Crespo escalou uma equipe reserva contra o Guarani, no dia 14. Depois de sair perdendo, o Tricolor mostrou poder de reação e fez 3 a 2, com gols de Welington, primeiro como profissional, Igor Gomes e Vitor Bueno.

Para fechar a semana, nada melhor do que ganhar um clássico e ainda quebrar um tabu. Sem vencer o Palmeiras no estadual desde 2009, o São Paulo ganhou de 1 a 0 do rival com gol de Pablo e deu fim ao incômodo jejum. Uma semana para todo torcedor são-paulino lembrar, com dez gols marcados e três sofridos.