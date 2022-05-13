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Dez anos após 'milagre' na Premier League, Manchester City inaugura estátua em homenagem a Agüero

Título do Campeonato Inglês contra o QPR completa uma década nesta sexta-feira e clube britânico apresenta homenagem ao argentino. Agüero é o maior artilheiro do City...

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 09:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2022 às 09:48
Um dos momentos mais marcantes da história do futebol inglês, o título nacional do Manchester City na temporada 2011/12 completa dez anos nesta sexta-feira. E para celebrar a data, o clube inaugurou uma estátua em homenagem a Sergio Agüero, que marcou o gol da virada nos acréscimos daquela partida.
Naquele dia, a equipe comandada por Roberto Mancini venceu o Queens Park Rangers por 3 a 2, na última rodada do Campeonato Inglês, mas perdia por 2 a 1 até os 46 minutos do segundo tempo, quando Dzeko empatou. Dois minutos depois, em um lance que ficou imortalizado, Agüero recebeu de Balotelli e fez o gol do título.
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- A verdade é que é algo muito agradável para mim, ver-me há dez anos atrás é muito emocionante. Nesses dez anos consegui ganhar muitos títulos e pude ajudar o clube a ser um dos mais importantes do mundo. Estou imensamente grato ao clube por ter feito esta estátua em reconhecimento da minha carreira futebolística em Manchester. É algo muito especial - declarou o argentino.
Crédito: EstátuadeAgüeronoEithadStadium(Foto:Divulgação/ManchesterCity

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