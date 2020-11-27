Deyverson projeta duelo com o Real Madrid e lembra gols nos merengues

Crédito: Divulgação / Alavés

O Alavés, do atacante Deyverson, tem um duro compromisso contra o Real Madrid neste sábado, pelo Campeonato Espanhol. Apesar de reconhecer a dificuldade da partida, que será disputada no Estádio Alfredo Di Stéfano, em Madri, o ex-Palmeiras afirmou que tem tudo para ser um grande jogo.

- Será uma grande partida. Sempre que enfrentei o Real Madrid foram grandes jogos. Disputar a La Liga é sensacional, um campeonato competitivo, onde estamos buscando nossos objetivos, que é subir na tabela e conquistar boas vitórias - disse Deyverson.

E o adversário deste sábado traz boas lembranças ao brasileiro, que já marcou duas vezes contra o time merengue em outras passagens na La Liga. Segundo o atleta, o Alavés pode surpreender o atual campeão nacional.