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futebol

Deyverson projeta duelo com o Real Madrid e lembra gols nos merengues

Atacante do Alavés entra em campo neste sábado contra o atual campeão nacional. Jogador já marcou dois gols em quatro jogos contra o clube da capital da Espanha...

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 17:27

LanceNet

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Publicado em 

27 nov 2020 às 17:27
Crédito: Divulgação / Alavés
O Alavés, do atacante Deyverson, tem um duro compromisso contra o Real Madrid neste sábado, pelo Campeonato Espanhol. Apesar de reconhecer a dificuldade da partida, que será disputada no Estádio Alfredo Di Stéfano, em Madri, o ex-Palmeiras afirmou que tem tudo para ser um grande jogo.
- Será uma grande partida. Sempre que enfrentei o Real Madrid foram grandes jogos. Disputar a La Liga é sensacional, um campeonato competitivo, onde estamos buscando nossos objetivos, que é subir na tabela e conquistar boas vitórias - disse Deyverson.
E o adversário deste sábado traz boas lembranças ao brasileiro, que já marcou duas vezes contra o time merengue em outras passagens na La Liga. Segundo o atleta, o Alavés pode surpreender o atual campeão nacional.
- Fui feliz em marcar duas vezes em cima do Real Madrid e seria especial poder fazer isso no sábado. Estamos motivados para isso. O Alavés tem um bom grupo e estamos trabalhando bastante - concluiu.

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