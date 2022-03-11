Deu zebra? Eliminação de times tradicionais na Copa do Brasil pode impactar audiência e receitas

A segunda fase da Copa do Brasil nem chegou ao fim e já foi possível presenciar resultados inesperados. Até agora, times de tradição no campeonato como Internacional, Grêmio e Vasco perderam fora de casa. Como as decisões das primeiras etapas ocorrem em partida única, foram eliminados. Se a imprevisibilidade do futebol é boa para o entretenimento, a saída precoce de clubes de expressão nacional pode ter consequências para o torneio.Tanto o Internacional quanto o Grêmio entraram na primeira fase da Copa do Brasil. Nesta etapa, os 40 clubes com as melhores posições no Ranking da CBF enfrentam os 40 que se encontram nas piores colocações. Conhecida por ser a competição mais democrática do país, o regulamento da Copa concede o mando de campo aos times da segunda parte da lista.

Assim, o Tricolor viajou para Mirassol, São Paulo, enquanto o Colorado foi para Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte, onde enfrentou o Globo. Além do desgaste da viagem, um jogo fora de casa sempre traz dificuldades por falta de conhecimento do gramado e suas condições. Embora tivessem a vantagem do empate por serem visitantes, não conseguiram o resultado necessário.

O Vasco, por sua vez, venceu a Ferroviária na estreia, por 1 a 0. Na segunda fase, o mando de campo ocorre por sorteio, e o Cruz-Maltino ficou novamente como visitante. Diferente da etapa inicial, o desempate não se dá pelo critério do mando, mas sim nos pênaltis. Na Bahia, o carioca empatou com a Juazeirense por 1 a 1 no tempo regulamentar. Na disputa de pênaltis, foi eliminado da Copa do Brasil.Amir Somoggi, da Sports Value Marketing Esportivo, ressaltou a valorização financeira da Copa do Brasil nos últimos anos, principalmente depois que a TV Globo perdeu os direitos de transmissão de algumas competições para outras emissoras. Ele ainda disse que a competição não pode ser vista como garantia financeira para os clubes.

- A Copa do Brasil se transformou em uma competição muito importante, até pela questão do pagamento das premiações. A Globo usa muito a Copa do Brasil porque perdeu a Libertadores, então se valorizou. Quando times grandes caem, como um Inter, um Grêmio, um Vasco... Perde audiência, mas é natural. É uma competição que tem essa possibilidade. Quem perde, na minha opinião, tem que se adequar porque o orçamento do clube não pode ser feito para ir tão bem nas competições.

Os clubes eliminados arrecadam 40% da renda líquida dos jogos na primeira etapa, enquanto os classificados ficam com 60%. Aos que avançam na Copa do Brasil, a premiação pode ser de R$ 620 mil, R$ 1,09 milhão e R$ 1,27 milhão, dependendo do desempenho e posição no ranking. Na segunda fase, os valores são de de R$ 750 mil, R$ 1,19 milhão e 1,5 milhão.

Mesmo que a quantia seja pequena para os parâmetros do futebol, o valor faz a diferença principalmente para os times que não estão mais na Série A, como Grêmio e Vasco. Em contrapartida, a premiação tem um impacto muito forte nas receitas de clubes com baixo investimento, e podem garantir até meses de pagamento da folha salarial no ato da classificação. É evidente que todo torcedor gosta de ver um resultado inesperado. Porém, a eliminação de times experientes na Copa do Brasil pode, além de diminuir gradualmente o interesse do público, enfraquecer a dinâmica competitiva. Sem a chance de um jogo de volta, em que ambos os clubes têm a chance de conhecer o território e estar com a torcida, a competição pode transformar a exceção em regra.

- Em relação aos jogos que vão acontecer, a renda depende também dos times que vão estar lá. Se você tem um Atlético e Flamengo, Palmeiras e Corinthians, vai ter muito mais audiência e impacto no retorno da transmissão para os anunciantes. Mas independente do jogo, a Copa do Brasil é uma das duas competições que o brasileiro mais valoriza. Me parece que qualquer trabalho de valorização que seja feito vai ser positivo - disse.