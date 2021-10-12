Deu certo? Veja os números de Hélio dos Anjos em sua volta ao Náutico

A reta final da Série B se aproxima e o Náutico é um dos clubes que ainda sonham com a volta à elite do futebol nacional.
Antes líder da competição, o Timbu despencou no torneio e atualmente luta para tentar figurar os times do G-4.
Hélio dos Anjos
De volta ao time, o técnico que conduziu o Náutico em grande parte da competição, tem sido um dos motivos por reanimar o elenco.
Desde o seu regresso, Hélio dos Anjos dirigiu o time em quatro partidas. No total, ele conseguiu 50% de aproveitamento, com duas vitórias e duas derrotas.
Veja os números de Hélio dos Anjos no Timbu:
4 jogos
2 vitórias
2 derrotas
6 gols marcados
7 gols sofridos