Destino de Jean Pyerre está perto de se concretizar longe do Grêmio

O meio-campista Jean Pyerre viu a sua situação envolvendo a saída do Grêmio, onde não deve ter espaço na temporada 2022, avançar consideravelmente para um empréstimo rumo ao futebol da Turquia. Mais precisamente, para o Giresunspor.Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSA possibilidade de ter uma experiência no futebol europeu, aliás, teria sido um dos pontos que fez o atleta naõ querer assinar o acordo que estava bastante avançado para ser reforço, também por empréstimo, do Athletico-PR, no fim do ano passado.

Apesar do interesse antigo, houveram discordâncias entre as partes no momento das tratativas, segundo relatou o portal 'ge'. Elementos como os direitos tanto federativos como econômicos além da comissão e luvas chegaram a criar "travas" na negociação que, recentemente, foram superadas.

Tamanho seria o avanço das conversas entre as partes que o jogador formado no Imortal sequer continua com os trabalhos físicos de pré-temporada com seus companheiros, o mesmo que acontece com Douglas Costa.

Desta forma, a tendência é que o último jogo da primeira passagem de Jean Pyerre no Grêmio tenha sido diante do Bahia, em 26 de novembro do ano passado, na derrota por 3 a 1 pelo Campeonato Brasileiro.