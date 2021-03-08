Destaques no clássico, Daniel Alves e Pablo lideram estatísticas no Paulista

Crédito: Pablo é um dos artilheiros do Paulistão (Rubens Chiri / saopaulofc.net

Três jogos, duas vitórias, um empate e nenhuma derrota. Nove gols marcados e apenas um sofrido. Duas goleadas por 4 a 0, incluindo uma contra o Santos, neste sábado. O início de trabalho de Hernán Crespo no São Paulo é animador e conta com a boa participação de dois velhos conhecidos da torcida que vivem um bom momento: Daniel Alves e Pablo.

A dupla foi um dos destaques do clássico San-São, participando diretamente de três dos quatro gols da partida. Dani foi o responsável pelo cruzamento para Gabriel Sara abrir o placar, enquanto que o atacante marcou o terceiro e serviu Tchê Tchê para fechar o marcador.

Com a boa atuação, Pablo se tornou um dos artilheiros do Campeonato Paulista com dois gols marcados, empatado com Mateus Vital, do Corinthians, Fabrício, do Mirassol, Vitinho, do Red Bull Bragantino, e Sara, seu companheiro de time. Além disso, passou a ser o principal garçom da competição, com duas assistências em apenas três jogos.

Daniel, por sua vez, é o líder em assistências para finalização na competição. São nove passes para seus companheiros finalizarem em gol, uma média de três por confronto. O lateral-esquerdo Bidu, do Guarani, é quem mais se aproxima da marca do camisa 10, com oito assistências.

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