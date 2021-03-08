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futebol

Destaques no clássico, Daniel Alves e Pablo lideram estatísticas no Paulista

Dupla participou diretamente de três dos quatro gols na goleada sobre o Santos...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 09:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mar 2021 às 09:25
Crédito: Pablo é um dos artilheiros do Paulistão (Rubens Chiri / saopaulofc.net
Três jogos, duas vitórias, um empate e nenhuma derrota. Nove gols marcados e apenas um sofrido. Duas goleadas por 4 a 0, incluindo uma contra o Santos, neste sábado. O início de trabalho de Hernán Crespo no São Paulo é animador e conta com a boa participação de dois velhos conhecidos da torcida que vivem um bom momento: Daniel Alves e Pablo.
A dupla foi um dos destaques do clássico San-São, participando diretamente de três dos quatro gols da partida. Dani foi o responsável pelo cruzamento para Gabriel Sara abrir o placar, enquanto que o atacante marcou o terceiro e serviu Tchê Tchê para fechar o marcador.
Com a boa atuação, Pablo se tornou um dos artilheiros do Campeonato Paulista com dois gols marcados, empatado com Mateus Vital, do Corinthians, Fabrício, do Mirassol, Vitinho, do Red Bull Bragantino, e Sara, seu companheiro de time. Além disso, passou a ser o principal garçom da competição, com duas assistências em apenas três jogos.
Daniel, por sua vez, é o líder em assistências para finalização na competição. São nove passes para seus companheiros finalizarem em gol, uma média de três por confronto. O lateral-esquerdo Bidu, do Guarani, é quem mais se aproxima da marca do camisa 10, com oito assistências.
Veja mais números individuais do Paulistão 2021:- Dados do Footstats
Goleiro com mais defesas: Luan (Ponte Preta) e Giovanni (Novorizontino) - 11​Jogador com mais assistências: Pablo (São Paulo) - 2Jogador com mais assistências para finalização: Daniel Alves (São Paulo) - 2Artilheiros: Pablo e Gabriel Sara (São Paulo); Mateus Vital (Corinthians), Vitinho (Red Bull Bragantino) e Fabrício (Mirassol) - 2Jogador com mais dribles certos: Fabrício (Mirassol) e Moisés (Ponte Preta) - 4Jogador com mais finalizações certas: Fabrício (Mirassol) - 6​Jogador com mais desarmes certos: Felipe Rodrigues (Novorizontino) - 12

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