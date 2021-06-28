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futebol

Destaque no Vizela, Cassiano quer ótima temporada no clube

Atacante vive bom momento em Portugal
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Publicado em 28 de Junho de 2021 às 12:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jun 2021 às 12:19
Crédito: Cassiano fez boa temporada em Portugal (Divulgação / Vizela
Artilheiro do Vizela e principal nome da equipe atualmente, o atacante Cassiano, ex-Internacional, Paysandu e Fortaleza, espera uma grande época de todos no retorno do clube à elite do futebol local. Para ele, o grupo tem tudo para fazer um ótimo ano.- Nosso elenco é muito forte e a expectativa é a melhor possível para que as coisas saiam como estamos planejando. Vamos lutar muito para que seja um ano de muitas conquistas para todos dentro e fora de campo - afirmou.
> Veja a tabela da Eurocopa
Cassiano falou, ainda, sobre sua fase em Portugal.
- Estou passando por um momento muito especial, talvez o melhor da minha carreira, e os números provam isso. Vou trabalhar para melhorar ainda mais isso nesta temporada.

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