Destaque no Vizela, Cassiano é escolhido o melhor jogador da Segunda Liga Portuguesa

Crédito: Divulgação / Vizela

Artilheiro do Vizela e principal destaque da equipe atualmente, o atacante Cassiano, ex-Internacional, Paysandu e Fortaleza, foi escolhido pela Liga como um dos melhores jogadores da última temporada. Feliz com o reconhecimento, o jogador falou sobre a importância de um prêmio como esse para sua carreira.

Veja a tabela do Inglês- Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei ao Vizela. Sem dúvida, tem sido um período especial em minha vida e em minha carreira. Estar entre os melhores da última liga foi muito importante e vai me dar ainda mais motivação para essa atual temporada - afirmou o jogador brasileiro.

Cassiano falou, ainda, sobre o desejo do grupo de jogadores do Vizela em fazer um grande ano em Portugal.