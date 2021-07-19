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Destaque no Vizela, Cassiano é escolhido o melhor jogador da Segunda Liga Portuguesa

Atacante brasileiro com passagens por Internacional e Fortaleza vive bom momento em Portugal atuando pelo Vizela
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Publicado em 19 de Julho de 2021 às 15:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jul 2021 às 15:34
Crédito: Divulgação / Vizela
Artilheiro do Vizela e principal destaque da equipe atualmente, o atacante Cassiano, ex-Internacional, Paysandu e Fortaleza, foi escolhido pela Liga como um dos melhores jogadores da última temporada. Feliz com o reconhecimento, o jogador falou sobre a importância de um prêmio como esse para sua carreira.
Veja a tabela do Inglês- Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei ao Vizela. Sem dúvida, tem sido um período especial em minha vida e em minha carreira. Estar entre os melhores da última liga foi muito importante e vai me dar ainda mais motivação para essa atual temporada - afirmou o jogador brasileiro.
Cassiano falou, ainda, sobre o desejo do grupo de jogadores do Vizela em fazer um grande ano em Portugal.
- O acesso motivou e deu confiança ao clube. Não tenho dúvida que faremos um ano ainda mais especial. Lutaremos muito por isso - concluiu o melhor jogador da Segunda Liga Portuguesa.

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