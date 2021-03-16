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Destaque no último final de semana, Tetê, do Shakhtar, quer classificação na Liga Europa contra a Roma

Meia-atacante brasileiro marcou dois gols na vitória de sua equipe contra o Desna, pelo Campeonato Ucraniano, e nesta quinta-feira já joga pela competição da Uefa...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 13:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mar 2021 às 13:11
Crédito: Tetê tem sido um dos destaques do Shakhtar na temporada (Divulgação
Após ser destaque com dois gols na vitória do Shakhtar Donetsk sobre o Desna por 4 a 0 pelo Campeonato Ucraniano, Tetê está com a cabeça na Europa League. Nesta quinta-feira, o brasileiro irá tentar ajudar sua equipe a reverter a desvantagem do primeiro confronto e buscar a classificação às quartas de final do torneio.- Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, como foi na Itália, mas tenho certeza de que nossa equipe vem para a partida diferente e vamos apresentar um bom futebol. Evoluímos bem em alguns quesitos e podemos equilibrar o duelo. Acredito que teremos uma noite de espetáculo nessa volta, vamos dar o nosso máximo e buscar a classificação. Esse é o nosso objetivo.
> Veja a tabela da Europa League
Apesar dos 21 anos, Tetê já marcou gol contra o Real Madrid nesta temporada, pela Champions League, e atrai o interesse de alguns clubes para o próximo ano. No entanto, o brasileiro está focado em conquistar mais um título na Ucrânia com o Shakhtar e tem o sonho de disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio.

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