Destaque no último final de semana, Tetê, do Shakhtar, quer classificação na Liga Europa contra a Roma

Após ser destaque com dois gols na vitória do Shakhtar Donetsk sobre o Desna por 4 a 0 pelo Campeonato Ucraniano, Tetê está com a cabeça na Europa League. Nesta quinta-feira, o brasileiro irá tentar ajudar sua equipe a reverter a desvantagem do primeiro confronto e buscar a classificação às quartas de final do torneio.- Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, como foi na Itália, mas tenho certeza de que nossa equipe vem para a partida diferente e vamos apresentar um bom futebol. Evoluímos bem em alguns quesitos e podemos equilibrar o duelo. Acredito que teremos uma noite de espetáculo nessa volta, vamos dar o nosso máximo e buscar a classificação. Esse é o nosso objetivo.