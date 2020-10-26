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futebol

Destaque no Tondela, Bebeto quer vitória sobre o Sporting no Português

Lateral brasileiro estava no Marítimo
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Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 10:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 out 2020 às 10:17
Crédito: Bebeto quer vitória contra o Sporting no domingo (Divulgação/Tondela
Titular do Tondela nesta temporada, o lateral-direito Bebeto, revelado nas divisões de base do Bahia, destacou o desejo de ver a equipe evoluindo nesta sequência da temporada. Segundo o jogador, com passagem pelo Marítimo recentemente, a meta de todos é melhorar o rendimento em campo.
- Estamos muito motivados para que a equipe faça uma ótima sequência nestas próximas semanas. O grupo tem trabalhado muito para crescer de produção na temporada. O elenco vai continuar se empenhando para que essa época seja perfeita para todos dentro e fora de campo - disse o jogador.
Ainda de acordo com o atleta, o desejo de todos é fazer um grande jogo contra o Sporting neste próximo final de semana pela Liga.
- Vamos enfrentar uma das principais equipes da Liga e temos que estar preparados. O grupo sabe do seu potencial e vai lutar muito para fazer um grande jogo e para sair com um triunfo.

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