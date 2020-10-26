Destaque no Tondela, Bebeto quer vitória sobre o Sporting no Português

Crédito: Bebeto quer vitória contra o Sporting no domingo (Divulgação/Tondela

Titular do Tondela nesta temporada, o lateral-direito Bebeto, revelado nas divisões de base do Bahia, destacou o desejo de ver a equipe evoluindo nesta sequência da temporada. Segundo o jogador, com passagem pelo Marítimo recentemente, a meta de todos é melhorar o rendimento em campo.

- Estamos muito motivados para que a equipe faça uma ótima sequência nestas próximas semanas. O grupo tem trabalhado muito para crescer de produção na temporada. O elenco vai continuar se empenhando para que essa época seja perfeita para todos dentro e fora de campo - disse o jogador.

Ainda de acordo com o atleta, o desejo de todos é fazer um grande jogo contra o Sporting neste próximo final de semana pela Liga.