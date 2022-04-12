Destaque no Sporting, Matheus Reis é eleito pela segunda vez para o time do mês da Liga de Portugal

Após 29 rodadas disputadas, o Sporting segue forte na disputa pelo título da Primeira Liga de Portugal. Em segundo lugar na classificação geral, com 73 pontos e seis atrás do Porto, atual líder, a chance de vencer o bicampeonato nacional permanece viva para o clube de Lisboa.Um dos fatores que está contribuindo para a boa campanha realizada pela equipe dirigida por Rúben Amorim é a força defensiva. Tanto é que o time de José Alvalade possui a defesa menos vazada da primeira divisão ao ter sua rede balançada em apenas 18 oportunidades.

O brasileiro Matheus Reis possui papel importante para que os Leões pudessem alcançar esses números. Tanto que o jogador revelado pelo São Paulo foi eleito pela segunda vez consecutiva para a seleção do mês do campeonato português.

- Feliz em novamente estar recebendo o Prêmio de Melhor Defesa do Mês. Ser distinguido em uma liga cada vez mais competitiva e com jogadores de alto nível mostra que estou no caminho certo. Seguimos Sporting Clube de Portugal - festejou o atleta em seu Instagram.

Vindo de cinco vitórias consecutivas, o Sporting comprovou a sua força defensiva no período ao ter sofrido apenas dois gols. Matheus Reis contribuiu com esses números ao ter sido titular em todas essas partidas.

Ao longo dos campeonatos disputados, o jogador que pode atuar tanto na zaga como na lateral esquerda, somou 3.129 minutos dentro de campo. Titular absoluto, foram realizados ao todo 41 jogos pelo atleta, que ainda marcou dois gols e concedeu duas assistências.

Cria de Cotia, Reis também conta com passagens pelo Bahia, Moreirense e Rio Ave antes de ter sido contratado pelo time de Lisboa na temporada 2020/2021. Além da Liga Portuguesa, o jogador possui a Taça da Liga entre os títulos conquistados no Sporting.