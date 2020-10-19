Destaque no Qatar, atacante Kayke Moreno assina com o Umm Salal

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Um dos destaques do futebol catariano, o atacante Kayke Moreno deixou o Qatar SC e acertou com o Umm Salal, do mesmo país. Recém-eleito por conselheiros do último clube como o melhor jogador do time na última temporada, e premiado como artilheiro da Copa do Catar, o brasileiro fechou por dois anos com a nova equipe.

- Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Qatar SC, que me abriu as portas para o futebol aqui, aos diretores, companheiros de time e torcedores. Fui muito feliz nesse tempo que vesti a camisa do clube. Agora, estou muito feliz pelo reconhecimento que tive. Acertei com o Umm Salal, clube bem estruturado e conhecido por ter brasileiros que ficaram aqui por bastante tempo - disse Kayke.

Com passagens por grandes clubes do Brasil, como Flamengo, Santos e Fluminense, Kayke chegou ao Oriente Médio no segundo semestre de 2019, onde se destacou pelo Qatar SC. O jogador disse que espera repetir as boas atuações do antigo clube.