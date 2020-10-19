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futebol

Destaque no Qatar, atacante Kayke Moreno assina com o Umm Salal

Artilheiro e eleito melhor jogador do Qatar SC, brasileiro chamou a atenção do novo clube, que é também país asiático. Contrato do atleta terá duração de dois anos...

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 15:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 out 2020 às 15:09
Crédito: Reprodução
Um dos destaques do futebol catariano, o atacante Kayke Moreno deixou o Qatar SC e acertou com o Umm Salal, do mesmo país. Recém-eleito por conselheiros do último clube como o melhor jogador do time na última temporada, e premiado como artilheiro da Copa do Catar, o brasileiro fechou por dois anos com a nova equipe.
- Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Qatar SC, que me abriu as portas para o futebol aqui, aos diretores, companheiros de time e torcedores. Fui muito feliz nesse tempo que vesti a camisa do clube. Agora, estou muito feliz pelo reconhecimento que tive. Acertei com o Umm Salal, clube bem estruturado e conhecido por ter brasileiros que ficaram aqui por bastante tempo - disse Kayke.
Com passagens por grandes clubes do Brasil, como Flamengo, Santos e Fluminense, Kayke chegou ao Oriente Médio no segundo semestre de 2019, onde se destacou pelo Qatar SC. O jogador disse que espera repetir as boas atuações do antigo clube.
- Espero ser mais um a ter sucesso, como tiveram Magno Alves, Anderson Martins, entre outros. Que eu repita as boas atuações e os gols que fiz pelo Qatar SC. Vai ser uma trajetória de sucesso, não tenho dúvidas - completou.

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