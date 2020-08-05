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futebol

Destaque no Paulistão, Murilo Rangel desperta interesse de diversos clubes

Após ótimo desempenho no Paulistão, atleta da Inter de Limeira é observado por clubes no Brasil e exterior. Meia foi artilheiro do Leão na edição do campeonato estadual
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Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 14:22

LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2020 às 14:22
Crédito: Rodrigo Corsi/Paulistão
A Inter de Limeira fez uma boa campanha no Campeonato Paulista, lutando até a última rodada pela classificação e disputando o Troféu do Interior. O meia Murilo Rangel defendeu as cores do Leão no Campeonato Paulista de 2020 e foi artilheiro do clube na competição.
O jogador disputou onze jogos no torneio estadual e balançou as redes seis vezes com a camisa do Leão. Após o retorno da paralisação, devido à pandemia do novo coronavírus, foram três gols em apenas quatro partidas. O jogador conquistou a confiança e o apoio da torcida ao ajudar a equipe na campanha.
A ótima forma demonstrada pelo meia e o grande desempenho na competição fizeram com que clubes tanto do Brasil, como do exterior demonstrassem interesse nele. O empresário do atleta, Leonardo Serrano, do Grupo ASB Sports, comentou sobre o interesse no jogador.
- A diretoria do Guarani nos contactou e iniciamos conversas sobre a possibilidade de contratação do Murilo. Porém, clubes dos Emirados Árabes, Índia, Portugal e Kuwait também nos consultaram e estamos conversando, analisando cada projeto para tomar a melhor decisão para a carreira - afirmou.

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