Destaque no Paulistão, Murilo Rangel desperta interesse de diversos clubes

Crédito: Rodrigo Corsi/Paulistão

A Inter de Limeira fez uma boa campanha no Campeonato Paulista, lutando até a última rodada pela classificação e disputando o Troféu do Interior. O meia Murilo Rangel defendeu as cores do Leão no Campeonato Paulista de 2020 e foi artilheiro do clube na competição.

O jogador disputou onze jogos no torneio estadual e balançou as redes seis vezes com a camisa do Leão. Após o retorno da paralisação, devido à pandemia do novo coronavírus, foram três gols em apenas quatro partidas. O jogador conquistou a confiança e o apoio da torcida ao ajudar a equipe na campanha.

A ótima forma demonstrada pelo meia e o grande desempenho na competição fizeram com que clubes tanto do Brasil, como do exterior demonstrassem interesse nele. O empresário do atleta, Leonardo Serrano, do Grupo ASB Sports, comentou sobre o interesse no jogador.