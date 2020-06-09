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futebol

Destaque no Muharraq, ex-Sport Everton destaca boa fase

Atacante é o principal nome do clube de Bahrein
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jun 2020 às 14:01

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 14:01

Crédito: Divulgação
Um dos destaques do Muharraq, o atacante Everton, ex-Marítimo e Sport, falou sobre o ótimo momento que a equipe vive na carreira. Um dos artilheiros do ano na equipe, o jogador, que também atuou no futebol coreano, revelou que esse ano tem sido o melhor da sua carreira em termos de números.
- Estou passando por uma fase muito especial no clube e no futebol do Bahrein, e isso é consequência de um trabalho forte que tenho feito desde que retornei ao país. Venho me dedicando ao máximo para continuar fazendo a minha história no clube e no país. Estou muito motivado - disse.
Ainda de acordo com o atleta, que tem dez jogos neste ano e seis gols, seu desejo é terminar a época na artilharia dela.
- Estou lutando para terminar o ano como artilheiro da temporada. Vou me dedicar ao máximo para que isso seja possível. Estou em um ritmo bom e espero mantê-lo na reta final da temporada.E MAIS:Estádios na Espanha podem voltar a receber fãs a partir de 29 de junhoNeymar e brasileiros devem voltar para Paris nos próximos cinco diasTestagem em atletas e funcionários para COVID-19 é detalhada pelo CSAChelsea deve abrir mão de Kanté e Jorginho por novos reforçosCaso Lautaro saia, Inter deve fazer investimento de peso, afirma CEO E MAIS:

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