Destaque no Muharraq, ex-Sport Everton destaca boa fase

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Um dos destaques do Muharraq, o atacante Everton, ex-Marítimo e Sport, falou sobre o ótimo momento que a equipe vive na carreira. Um dos artilheiros do ano na equipe, o jogador, que também atuou no futebol coreano, revelou que esse ano tem sido o melhor da sua carreira em termos de números.

- Estou passando por uma fase muito especial no clube e no futebol do Bahrein, e isso é consequência de um trabalho forte que tenho feito desde que retornei ao país. Venho me dedicando ao máximo para continuar fazendo a minha história no clube e no país. Estou muito motivado - disse.

Ainda de acordo com o atleta, que tem dez jogos neste ano e seis gols, seu desejo é terminar a época na artilharia dela.