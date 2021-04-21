Destaque no MKF Karviná, Eduardo comenta sobre o bom momento pessoal na temporada

Crédito: Divulgação

Com 33 pontos em 28 jogos na Liga, o MKF Karviná é o atual 11º colocado no Campeonato Tcheco. O time se prepara para enfrentar Pribram, atual 17º colocado, no próximo domingo (25), às 09h pelo horário de Brasília e 14h no horário local.

Titular em 27, dos 28 jogos do Karviná na liga, o brasileiro Eduardo vem chamando a atenção na Het Liga. Ele atuou nas categorias de base do Juventus-SP e do Fluminense, tendo a sua primeira chance no profissional na segunda liga de Portugal, pelo Real Sport Clube. Destaque no setor defensivo da equipe tcheca, Eduardo balançou as redes na vitória do último sábado (17), sobre o Ceské Budejovice e falou sobre o sequência de jogos com o bom momento vivido por ele.

- Cheguei no Karviná no meio da temporada passada e pude ajudar a equipe em apenas 9 jogos. Agora, na atual época, tive mais tempo, além de sequência de jogos como titular do time e isso foi muito importante para pegar mais confiança e desempenhar o meu melhor futebol. - afirmou o atleta.

O Karviná tem uma dura missão para se classificar na próxima Europa League, mas ainda há 24 pontos em disputa no campeonato. Hoje a diferença para o quarto colocado, Slovácko, é de 17 pontos. Eduardo, no entanto, analisou de forma positiva a atual temporada e disse que pode ajudar ainda mais a equipe nas próximas épocas.