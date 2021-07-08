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futebol

Destaque no Mineiro, volante Christian aguarda definição do futuro

Ex-América-MG, o jogador defendeu o Athletic Club no Estadual deste ano após quase um ano afastado por conta de cirurgia no joelho...

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 20:22

LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2021 às 20:22
Crédito: Divulgação/Athletic Club
Após quase um ano afastado dos gramados por conta de uma cirurgia de reconstrução no ligamento do joelho, o volante Christian voltou à ativa nesta temporada e foi um dos destaques do Athletic Club durante a disputa do Campeonato Mineiro.
Revelado nas categorias de base do América-MG, onde disputou a Série A do Brasileirão, e com passagem também pelo Figueirense, o jogador despertou interesse de alguns clubes do futebol nacional e vibrou com seu desempenho na competição.
- Fiquei muito feliz com meu desempenho na competição, eu que trabalhei bastante na recuperação da minha lesão para poder voltar bem. Fiquei com um pouco de dúvida para saber como eu voltaria, fiquei bastante tempo afastado, mas graças a Deus eu pude ir bem na competição. Fiz o que pude para ajudar o Athletic, tive um desempenho muito bom e o clube também ficou muito satisfeito comigo. Agora estou esperando a definição, ver para onde vou. Fico feliz por fazer um bom Mineiro e ter chamado a atenção de alguns clubes - comentou.
Livre no mercado, já que seu vínculo com o Athletic era válido apenas até o fim do Campeonato Mineiro, o volante de 25 anos adota cautela para dar o próximo passo em sua carreira. Ao lado de seus empresários, Christian espera muito em breve anunciar seu destino e dar sequência à temporada.
- Eu e meus empresários temos conversado bastante sobre como vai ser daqui para frente, meu futuro. Estou preparado para o que vier, fiquei um ano parado me tratando e voltar da maneira que voltei me deu bastante confiança. Estamos conversando para definir o melhor lugar para mim. O Estadual me deu bastante confiança e é isso o que levarei comigo para o restante da temporada - completou.

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