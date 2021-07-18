Destaque no Lechia Gdansk, Conrado foca em evolução no clube polonês

Principal nome do Lechia Gdansk nos últimos anos, o lateral-esquerdo Conrado, ex-Grêmio, destacou o desejo de continuar crescendo com a camisa do clube nos próximos anos. Segundo o jogador, que também passou pelo Oeste e Figueirense, a meta é melhorar os números na agremiação.- Estou muito feliz com a história que tenho construído no futebol polonês com a camisa do Lechia, que é um grande clube. Vou trabalhar muito neste ano para que as coisas aconteçam como estou planejando. Estou muito focado e motivado - disse.
Conrado revelou que o elenco quer fazer uma temporada perfeita.
- Vamos trabalhar muito para que essa temporada seja muito boa para todos. O grupo sabe da importância que terá isso nos próximos meses.