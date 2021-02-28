AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Destaque no Lechia Gdansk, Conrado foca em crescimento no clube polonês

Lateral é um dos principais jogadores da equipe na temporada
...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 12:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 fev 2021 às 12:01
Crédito: Conrado acredita em evolução na equipe polonesa (Divulgação / Lechia Gdansk
Principal nome do Lechia Gdansk nos últimos anos, o lateral-esquerdo Conrado, ex-Grêmio, destacou o desejo de continuar crescendo com a camisa do clube nos próximos meses. Segundo o jogador, que também passou pelo Oeste e Figueirense, a meta é melhorar os números na agremiação.- Desde a minha chegada ao clube venho crescendo de produção e construindo uma história com a equipe. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo. Agora é manter esse ritmo para melhorar ainda mais meus números com a camisa do clube - disse.
Conrado revelou que o elenco quer encerrar a temporada vencendo.
- Vamos trabalhar muito para encerrarmos o ano com vitórias e com grandes apresentações. O grupo está muito motivado para isso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Pesquisa para governo e Senado será divulgada nesta quinta-feira (16)
A Gazeta divulga nova pesquisa sobre disputas para governo e Senado no ES
Delegacia de Polícia de Sooretama.
Jovem é preso suspeito de matar motorista de aplicativo em Sooretama
Imagem BBC Brasil
Argentina e Espanha duelam pelo título da Copa do Mundo: tudo sobre a final inédita que coloca Messi e Yamal frente a frente

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados