Destaque no Lechia Gdansk, Conrado foca em crescimento no clube polonês

Principal nome do Lechia Gdansk nos últimos anos, o lateral-esquerdo Conrado, ex-Grêmio, destacou o desejo de continuar crescendo com a camisa do clube nos próximos meses. Segundo o jogador, que também passou pelo Oeste e Figueirense, a meta é melhorar os números na agremiação.- Desde a minha chegada ao clube venho crescendo de produção e construindo uma história com a equipe. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo. Agora é manter esse ritmo para melhorar ainda mais meus números com a camisa do clube - disse.