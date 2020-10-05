Destaque no Kisvárda, Lucas Marcolini espera evolução da equipe

Crédito: Divulgação/Kisvárda

Principal jogador do Kisvárda, da Hungria, há algumas temporadas, o meia brasileiro Lucas Marcolini, que tem mais de trezentas partidas no futebol local, quer intensidade da equipe nas próximas partidas da época. Segundo o jogador, o grupo tem tudo para crescer de produção esse ano.

- Estamos nos dedicando ao máximo para que a equipe possa melhorar ainda mais seu desempenho em campo nas próximas semanas. O grupo tem se empenhado para crescer de produção nesta sequência da temporada. Vamos manter esse ritmo até o final da época agora - disse.

De acordo com o atleta, a meta da equipe é brigar pelo título da liga.