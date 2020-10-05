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futebol

Destaque no Kisvárda, Lucas Marcolini espera evolução da equipe

Volante brasileiro busca fazer mais uma grande temporada no clube
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 out 2020 às 12:27

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 12:27

Crédito: Divulgação/Kisvárda
Principal jogador do Kisvárda, da Hungria, há algumas temporadas, o meia brasileiro Lucas Marcolini, que tem mais de trezentas partidas no futebol local, quer intensidade da equipe nas próximas partidas da época. Segundo o jogador, o grupo tem tudo para crescer de produção esse ano.
- Estamos nos dedicando ao máximo para que a equipe possa melhorar ainda mais seu desempenho em campo nas próximas semanas. O grupo tem se empenhado para crescer de produção nesta sequência da temporada. Vamos manter esse ritmo até o final da época agora - disse.
De acordo com o atleta, a meta da equipe é brigar pelo título da liga.
- Vamos lutar muito para conquistarmos o título da liga esse ano. É possível e temos que nos dedicar ao máximo para fazer história.

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