Destaque no Japão, Diego Pituca comemora primeira temporada pelo Kashima Antlers

O volante brasileiro Diego Pituca encerrou em grande estilo a temporada no Japão. O camisa 21 do Kashima Antlers marcou o gol da vitória neste sábado diante da equipe do Vegalta Sendai em confronto válido pela última rodada da J-League.- Muito feliz em terminar a temporada com um gol, ainda mais em ajudar a equipe e uma vitória importante fora de casa - destacou o atleta. Sendo titular em 30 dos 37 jogos que atuou na temporada, Pituca obteve números expressivos neste primeiro ano vestindo as cores do Kashima Antlers, anotando dois gols e realizando sete assistências para os seus companheiros. Com esses números, o meia atingiu a melhor marca de passes para gol em sua carreira e exaltou a grande temporada que obteve no Japão. - Grato a Deus pela oportunidade de concluir minha primeira temporada neste clube. Novos desafios, nova cultura, novo país e tudo tem sido lindo e enriquecedor profissionalmente e pessoalmente - finalizou.