Destaque no Japão, Bruno Mendes acerta ida para o Avispa Fukuoka

Crédito: Divulgação Cerezo Osaka

O atacante Bruno Mendes já tem destino certo para a temporada 2021. Depois de dois anos de destaque atuando pelo Cerezo Osaka, o brasileiro continuará no Japão e vestirá a camisa do Avispa Fukuoka, time que conquistou o acesso ao acabar a J-League 2 em segundo lugar. Emprestado pelo Maldonado, do Uruguai, o contrato de Bruno terá a duração de um ano. A apresentação ao novo clube acontecerá após a quarentena obrigatória de 14 dias.

- Estou muito feliz por ter permanecido no futebol japonês e muito motivado para jogar pelo Avispa Fukuoka. Eu e minha família estamos adaptados ao país e ao futebol daqui. Agradeço o esforço que fizeram para a minha chegada e todas as mensagens de carinho que tenho recebido dos torcedores. Espero retribuir com muita disposição e gols - disse.Bruno aproveitou para agradecer ao antigo clube, no qual atuou por duas temporadas.

- Eu só tenho coisas boas para falar sobre o Cerezo Osaka. Foram eles que me abriram as portas do país, que me receberam muito bem e facilitaram demais a minha adaptação. Vivi muitos momentos bons e acabei como artilheiro do time nos dois anos em que estive lá. Aos torcedores, o meu muito obrigado pelo carinho e pela música que fizeram para me saudar nos estádios - finalizou o atacante.