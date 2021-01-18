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Destaque no Japão, Bruno Mendes acerta ida para o Avispa Fukuoka

Artilheiro do Cerezo Osaka nas duas últimas temporadas, atacante chega como principal reforço do time que conquistou o acesso para a elite japonesa
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LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2021 às 12:30

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 12:30

Crédito: Divulgação Cerezo Osaka
O atacante Bruno Mendes já tem destino certo para a temporada 2021. Depois de dois anos de destaque atuando pelo Cerezo Osaka, o brasileiro continuará no Japão e vestirá a camisa do Avispa Fukuoka, time que conquistou o acesso ao acabar a J-League 2 em segundo lugar. Emprestado pelo Maldonado, do Uruguai, o contrato de Bruno terá a duração de um ano. A apresentação ao novo clube acontecerá após a quarentena obrigatória de 14 dias.
- Estou muito feliz por ter permanecido no futebol japonês e muito motivado para jogar pelo Avispa Fukuoka. Eu e minha família estamos adaptados ao país e ao futebol daqui. Agradeço o esforço que fizeram para a minha chegada e todas as mensagens de carinho que tenho recebido dos torcedores. Espero retribuir com muita disposição e gols - disse.Bruno aproveitou para agradecer ao antigo clube, no qual atuou por duas temporadas.
- Eu só tenho coisas boas para falar sobre o Cerezo Osaka. Foram eles que me abriram as portas do país, que me receberam muito bem e facilitaram demais a minha adaptação. Vivi muitos momentos bons e acabei como artilheiro do time nos dois anos em que estive lá. Aos torcedores, o meu muito obrigado pelo carinho e pela música que fizeram para me saudar nos estádios - finalizou o atacante.
O Avispa Fukuoka já iniciou a pré-temporada. Bruno, assim como os outros reforços, aguarda o fim da quarentena de 14 dias para se juntar ao elenco na preparação.

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