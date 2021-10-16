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futebol

Destaque no Inter, Dourado ganha elogios de Aguirre: 'transmite muita confiança'

Jogador tem sido peça fundamental no esquema tático do uruguaio nos jogos da equipe gaúcha...

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 10:15

LanceNet

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Publicado em 

16 out 2021 às 10:15
Crédito: Ricardo Duarte/Inter
Considerado um dos grandes nomes do atual elenco do Internacional, o volante Rodrigo Dourado além de conquistar cada vez mais seu espaço entre os titulares, também sido alvo de muitos elogios por parte de Diego Aguirre.Diante de seu retrospecto dentro e fora das quatro linhas, o atleta ganhou uma avaliação positiva do técnico. Segundo o uruguaio, sua confiança no camisa 13 é 'total e absoluta', ressaltando principalmente uma notável evolução na carreira do craque de 27 anos.
"Minha confiança nele é total, absoluta. Tive a sorte de o lançar como menino. Jogou comigo em 2015. Cresceu, é um jogador muito bom. Transmite muita confiança. Treina bem e tem mentalidade de time grande. Sempre quero ter jogadores como o Rodrigo Dourado em meu time", declarou.
No duelo contra o Palmeiras, neste domingo, no Allianz Parque, Dourado completará 20 jogos com a camisa do Colorado neste Brasileirão. Atualmente o clube gaúcho ocupa a 7ª colocação com 39 pontos.

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