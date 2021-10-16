Destaque no Inter, Dourado ganha elogios de Aguirre: 'transmite muita confiança'

Considerado um dos grandes nomes do atual elenco do Internacional, o volante Rodrigo Dourado além de conquistar cada vez mais seu espaço entre os titulares, também sido alvo de muitos elogios por parte de Diego Aguirre.Diante de seu retrospecto dentro e fora das quatro linhas, o atleta ganhou uma avaliação positiva do técnico. Segundo o uruguaio, sua confiança no camisa 13 é 'total e absoluta', ressaltando principalmente uma notável evolução na carreira do craque de 27 anos.